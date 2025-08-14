SRPSKI "KAMOV" VEĆ ČETVRI DAN GASI POŽARE U CRNOJ GORI: Posada neumorno pomaže u borbi protiv vatrene stihije (VIDEO)
HELIKOPTER „Kamov“ MUP-a Srbije četvrti dan angažovan je na gašenju požara u Crnoj Gori.
Danas je dejstvovao u rejonu Korita, Kuča, Smokovca, Bioča, Fundine i Meduna, izbacivši do 16.30 časova 104 tone vode na vatrom zahvaćene površine.
Posada i dalje deluje iz vazduha, neumorno gaseći požare i pomažući kolegama iz Crne Gore u borbi protiv vatrene stihije.
Pogledajte jednu od akcija:
