Društvo

SRPSKI "KAMOV" VEĆ ČETVRI DAN GASI POŽARE U CRNOJ GORI: Posada neumorno pomaže u borbi protiv vatrene stihije (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 16:56

HELIKOPTER „Kamov“ MUP-a Srbije četvrti dan angažovan je na gašenju požara u Crnoj Gori.

Foto: Printscreen

Danas je dejstvovao u rejonu Korita, Kuča, Smokovca, Bioča, Fundine i Meduna, izbacivši do 16.30 časova 104 tone vode na vatrom zahvaćene površine.

Posada i dalje deluje iz vazduha, neumorno gaseći požare i pomažući kolegama iz Crne Gore u borbi protiv vatrene stihije.

Pogledajte jednu od akcija:

