BRUCOŠI PREDAJU PRIJAVE DO 15. OKTOBRA: Raspisan konkurs za smeštaj u studentske domove

MINISTARSTVO prosvete raspisalo je konkurs za smeštaj u studentske domove u kojima ima 17.255 mesta. Više od polovine, odnosno 9.258 "rezervisano" je za studente Univerziteta u Beogradu. Kako je predviđeno kalendarom, podnošenje dokumenata za brucoše je od 1. do 15. oktobra, dok će studenti viših godina studija moći da konkurišu od 16. oktobra do 5. decembra.

Foto Z. Jovanović

Posle Beograda, najviše kreveta ima u Studentskom centru "Novi Sad" - 2.653, a sledi Kosovska Mitrovica sa 1.135 mesta. U studentskom domu u Nišu će boraviti 948 akademaca, Kragujevcu - 769, Subotici - 759, Čačku - 325, Užicu - 260 i Boru - 255.

Zbog višemesečnih blokada rada fakulteta, prijavljivanje kandidata je pomereno za mesec dana, uslovi konkursa su ostali isti, a ni cene smreštaja i ishrane nisu menjane.

- Smeštaj u studentskom domu mesečno košta od 1.000 do 3.000 dinara, hrana je takođe veoma povoljna - kaže Vladimir Cvijović, zamenik direktora Ustanove Studentski centar "Beograd". - Doručak je 56 dinara, ručak 120 dinara, a večera je 90 dinara. Čak i student koji je slabijih materijalnih mogućnosti, za tri radna dana preko omladinske zadruge može pokriti troškove smeštaja i ishrane.

Tokom leta u beogradske studentske domove su se, osim studenta, uselili i majstori. Tako se u Studentskom domu "Slobodan Penezić" renovira više od 20 soba, dok će u domu "4. april" biti zamenjena stolarija i sređena kupatila.