POLAGANJE MALE MATURE U DODATNOM ROKU: Danas test iz srpskog jezika

DODATNI rok za polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda osnovne škole, koji iz različitih objektivnih razloga nisu pristupili polaganju male mature u junskom roku, biće organizovan danas, 13. avgusta, kao i u četvrtak i petak, 14. i 15. avgusta.

ministarstvo prosvete

Test iz srpskog jezika učenici će polagati danas od 9.00 do 11.00 časova, dok će test iz matematike polagati sutra, 14. avgusta.

Polaganje trećeg testa održaće se u petak, 15. avgusta.

Polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) koji polažu završni ispit u avgustovskom roku rešavaće testove danas, 13. avgusta.

Na prijemnom ispitu može da se osvoji maksimalno 40 poena.

Za upis u četvorogodišnju srednju školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova od mogućih 100.

Od ukupno 100 bodova, učenik na osnovu opšteg uspeha iz škole može da ostvari najviše 60 bodova, a na osnovu male mature 40 bodova.

Kako bi maturanti mogli da izračunaju broj bodova koje učenik nosi iz škole, potrebno je da se sabere opšti uspeh đaka u šestom, sedmom i osmom razredu i da se pomnoži sa četiri.

Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova i kalkulatora tokom prijemnog ispita, a obavezno je korišćenje hemijske olovke.

Učenici osmog razreda polagali su malu maturu 23, 24. i 25. juna posle čega je obavljen i upis u srednje škole.

(Tanjug)