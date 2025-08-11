MINI ODMOR I ZA SRETENJE: Školskim kalendarom predviđeno pet raspusta
NOVA školska godina u osnovnim i srednjih školama u Srbiji počeće u ponedeljak 1. septembra, a đaci će imati pet raspusta.
U odnosu na prethodne godine novina je Sretenjski raspust u trajanju od pet dana.
Prvo polugodište će trajati do 30. decembra za decu u centralnoj Srbiji. Sledi predah od tri nedelje, pa će školarci u klupe vratiti u ponedeljak 19. januara.Za đake u Vojvodini, školski kalendar je nešto drugačiji. Poslednji dan u školi u prvom polugodištu je 23. decembar. Zvono će početak drugog polugodišta oglasiti 12. januara, nedelju dana ranije od njihovih vršnjaka u ostalim krajevima Srbije.
Za učenike osnovnih škola, od prvog do sedmog razreda, školska godina se završava 12. juna, a za srednjoškolce 19. juna.
Osmaci će, zbog priprema za polaganje završnog ispita, ranije izaći iz učionica. Za njih se drugo polugodište završava 29. maja, kao i za maturante srednjih stručnih škola. Učenici završnog razreda gimnazija, raspustiće se nedelju dana ranije - 22. maja.
Jesenji "predah" počinje u ponedeljak, 10. novembra, a završava se u utorak 11. novembra. Novi, Sretenjski raspust planiran je od ponedeljka 16. februara do petka 20. februara. Prolećni "mini oldmor" za učenike u centralnoj Srbiji traje od petka 10. aprila do utorka 14. aprila, za đake u Vojvodini od 3. do 6. aprila.
ZAVRŠNI ISPIT
Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak i subotu 27. i 28. marta. Mala matura zakazana je od 15. do 17. juna.
