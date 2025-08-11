ZAVRŠENA AKCIJA ROAPOLA: Saobraćajna policija Srbije otkrila čak 31.819 prekršaja prekoračenja brzine
Uprava saobraćajne policije MUP Srbije za sedam dana pojačane kontrole saobraćaja otkrila je 31.819 prekršaja prekoračenje brzine.
U akciji koja je trajala od 4. do 10. avgusta sprovedena je u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija). Čak 3.443 vozača su kažnjena zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza.
Takođe, otkriveno je još 7.477 drugih prekršaja.
Tokom akcije, najveće prekoračenje brzine zabeleženo je na moto-putu od Beograda ka Šimanovcima gde su pripadnici saobraćajne policije presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja vozača (41) automobila „audi“ koji se kretao brzinom od čak 225,9 kilometara na čas, na delu putu gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i ovom prilikom skreće pažnju da je neprilagođena brzina i dalje najveći problem bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.
