EES U NAJAVI FORMIRA KOLONE NA GRANICAMA: Mnogo nepoznanica o novom sistemu putovanja od oktrobra

Taman kada se raščiste gužve na granicama izazvane sezonom godišnjih odmora, uvođenje novog sistema ulazaka i izlazaka iz EU (EES) koji stupa na snagu za dva meseca, moglo bi ponovo da izazove zabune i stvori redove na granicama.

Foto: Printskrin/MUP

Očigledno je da će u početku biti potrebno dosta snalaženja i puno strpljenja, dok sve ne bude do kraja automatizovano i uhodano.

Evropska unija je odredila 12. oktobar kao zvanični datum početka postepene primene elektronske registracije putnika koji nemaju boravak u zemljama članicama ili njihovo državljanstvo. Do tog datuma ostalo je još oko dva meseca, pa prvi putnici već polako mogu da se pripremaju za novitete koji slede.

Sistem EES je namenjen za one sa kratkim vizama ili za državljane zemalja kojima vize nisu potrebne, kao što su SAD, Velika Britanija, ali i Srbija. Ukupno, odnosi se na šezdesetak država. Putnici iz ovih zemalja će, svaki put kada ulaze na teritoriju EU, ali i u Norvešku i Švajcarsku, na terminalima morati da očitaju svoj pasoš. Istovremeno, ovim postupkom carinski pečati odlaze u prošlost.

Tokom prvog meseca, zemlje su u obavezi da na ovaj način registruju najmanje deset odsto prelazaka, posle tri meseca 35 odsto, a nakon 180 dana svi će morati da prođu kroz sistem. Koknretno, zavisno od toga na kom graničnom prelazu su spremni čitači na terminalima, putnici će se tome i povinovati. Tek će, kako se ističe, uslediti instrukcije za predstojeća putovanja, oko toga gde i kako će početi postepena registracija. Zbog toga se pretpostavlja da će u početku biti dosta nedoumica oko toga gde će se prelaziti po starom, a gde će važiti nova pravila.

Novi sistem će prilikom prelaska ubeležiti ime i prezime putnika, vrstu putnog dokumenta, biometrijske podatke kao što su otisak prsta i facijalni zapis, kao i datum i mesto ulaska. Sve će se činiti iznova, svaki put kada se prelazi granica. Čuvanje podataka će strogo biti podvrgnuto poštovanju privatnosti, što je bio jedan od glavnih zahteva Evropskog parlamenta da dozvoli primenu novog sistema. Podaci će se čuvati tri godine. Ostaće upamćene i informacije o tome ako je nekome prethodno odbijen ulazak.

Digitalno kontrolisanje ulazaka i izlazaka na granicama je do sada više puta odlagano, zbog toga što pojedine zemlje nisu bile spremne, a najviše su kasnile najrazvijenije i najveće – Francuska i Nemačka, uz Holandiju.

Od pomenutog datuma, države u sastavu EU imaju rok od 6 meseci da u potpunosti sprovedu u delo novi sistem registracije putnika. Cilj je da se ovako spreče zloupotrebe dozvoljene užine boravka od 90 dana u roku od šest meseci, ali i da se vodi borba protiv drugih vrsta malverzacija kao što su izbegavanje kažnjivosti, šverc i zloupotreba identiteta, teroristička pretnja…

Potpresednica EK i evropski komesar za tehnološki suverenitet, bezbednost i demokratiju Hena Virkunen je poručila da je lansiranje novog sistema još jedan korak ka tome da EU postane najnaprednija turistička destinacija na svetu, dodavši da se tesnom saradnjom s državama članicama i saobraćajnog sektora na ovaj način stvara bezbedno i efikasno okruženje koje odražava posvećenost Evrope bezbednosti i tehnološkim inovacijama.

Da bi zaživo novi sistem, bilo je potrebno uvođenje celokupne nove infrastrukture na vratima EU. To važi za sve vrste prelaza, u kopnenom, vazdušnom i pomorskom saobraćaju. Na aerodromima će to donekle biti lakše, zbog toga što slična iskustva već postoje kada se ulazi u Ameriku ili Australiju, ali se strahuje da će doći do velikih gužvi kada se to bude primenjivalo izlaskom putnika iz automobila na kopnenim prelazima. Iz EU uveravaju da će, naprotiv, prelaz biti brži, mada nije poznato na osnovu čega zasnivaju tu vrstu optimizma.

Da bi se prenebregli zastoji, s britanske strane za put ispod Lamanša biće, na primer, udvostručnen broj terminala, s 24 na 49. Ali, mnogi se pitaju kako će izgledati ulazak auto-putem iz Srbije u Hrvatsku ili Grčku, u vreme velikih letnjih gužvi. Tako se, bar, više neće ponavljati situacije u kojima su neki putnici plaćali kazne zbog prekoračenja boravka zato što im carinici prethodno, na ulasku, nisu očitali pasoš i lupili štambilj.

UTROSTRUČENA CENA REGISTRACIJE

Uvođenje sistema EES ide u paru s obaveznom elektronskom registracijom putnika preko interneta pred polazak na put (ETIAS) koji takođe kasni i očekuje se u poslednjem tromesečju sledeće godine. Brisel želi da praktično utrostruči utvrđenu cenu za ovaj dokument koji će važiti tri godine, sa 7 na 20 evra, zbog, kako se ističe, uvećanih operativnih troškova i inflacije. Validnost ovog zahteva za poskupljenje sada će ispitati zemlje članice i Evropski parlament. Od ovog nameta će biti oslobođeni mlađi od 18 godina i stariji od 70.