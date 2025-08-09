BEZBEDNO UKLONJENA AVIO-BOMBA SA BEOGRADA NA VODI: Oglasio se Dačić, ovako je izgledala akcija (FOTO)
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je avio-bomba sa gradilišta u Ulici Nikolaja Kravcova u Beogradu bezbedno uklonjena i da se nalazi u transportu do Deliblatske peščare gde će biti uništena.
Ministar je izjavio da je aktivnost uklanjanja avio - bombe započeta jutros u 6 sati, i da je završena prva faza aktivnosti.
- U pitanju je avio - bomba savezničke britanske proizvodnje, koja je došla, što je kod nas nepopularno, od strane naših saveznika u bombardovanju 1944. godine. Beograd je bombardovan osam puta od strane saveznika. Bomba je ostala iz tog perioda, nije eksplodirala, 500 kilograma je težine i ima više od 200 kilograma eksploziva u njoj - naveo je ministar i dodao da je bomba bezbedno uklonjena, i da se nalazi u transportu, što je druga faza, do Deliblatske peščare gde će biti obavljena treća faza, a to je njeno uništenje.
On se zahvalio svim građanima koji su poslušali savete MUP-a i ponašali se odgovorno.
U akciji je učestvovalo više od 100 pripadnika, pre svega Sektora za vanredne situacije, ali i policije i nadležnih gradskih službi, a posle 9 sati se očekuje uništenje ovog eksplozivnog sredstva.
- Nažalost, u Beogradu i Srbiji ima dosta neeeksplodiranih sredstava iz ratova, Srbija ih je imala puno, tako da smo kod Skupštine deaktivirali bombu iz Prvog svetskog rata, ovo sada je iz Drugog svetskog rata, a u Nišu je bila bomba od 1.000 kilograma iz NATO bombardovanja 1999. godine. Zato je potreban oprez, i prilikom izvođenja građevinskih radova potrebno je da svi budu svesni našta mogu naići kada izvode radove, kao što je slučaj sa ovom bombom. Pre svega govorim o njihovoj bezbednosti, ali i građana - poručio je ministar.
Naglasio je da je ova akcija bila rizična, zato što je u pitanju veliko eksplozivno sredstvo i svaka nepažnja može da bude tragična.
- Ljudi treba da znaju da u sličnim situacijama mogu da se jave našem Sektoru za vanredne situacije, a tu je i Centar za razminiranje. Ovo je obavljeno uz najviše mere bezbednosti i građanima mogu da kažem da je završena opasnost što se njih tiče - istakao je ministar Dačić, koji je akciju uklanjanja i transporta avio - bombe pratio iz Komandno-operativnog centra SVS-a.
Uklonjena avio - bomba britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata je u ponedeljak 4. avgusta 2025. godine pronađena na gradilištu u Ulici Nikolaja Kravcova u „Beogradu na vodi“. Uz poštovanje svih mera bezbednosti, avio - bomba se transportuje prema Deliblatskoj peščari gde je planirano da, uz sve bezbednosne procedure, bude uništena u ataru sela Gaj.
Transport i uništenje avio - bombe izvršiće pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije od ukupno pet članova.
Obezbeđenje prilikom transporta avio - bombe pružaju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave saobraćajne policije, Vatrogasno - spasilačke brigade i službe Hitne medicinske pomoći, a u ovoj aktivnosti učestvuje više od 100 pripadnika navedenih službi, sa 28 vozila i uz podršku članova Operativnog štaba.
