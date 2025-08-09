Društvo

LETO JE OPET U SRBIJI: Subota donosi pravu vrelinu

Novosti online

09. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren vetar, promenljivog pravca.

ЛЕТО ЈЕ ОПЕТ У СРБИЈИ: Субота доноси праву врелину

Foto: D. Milovanović

Temperatura od 14 do 37 stepeni Celzijusa.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu veoma toplo.

Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

(Sputnjik)

