LETO JE OPET U SRBIJI: Subota donosi pravu vrelinu

GENERAL Petar Živković o ubistvu kralja Aleksandra u Marseju obavešten je od strane kneza Pavla, koji ovako opisuje taj nemili događaj: „9. oktobra 1934, baš kad sam se spremao da idem u pozorište, radi čega sam se nalazio u Beogradu kod svoje kuće, oko 7 časova uveče pozvao me je telefonom predsednik vlade Uzunović i reče mi, da odmah dođem njemu u predsedništvo, ne objasnivši mi ništa drugo.