U SREMSKIM Karlovcima počelo je obeležavanje Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja"-

Novosti

Potresni govori žrtava

Žrtve "Oluje" ispričali su svoje potresne priče i setili se svoje Krajine.

Boro Ostojić iz Kostajnice sa Banije pokazao je kuću koju su mu ustaše spalile.

- Najpre su sve opljačkali i do temelja spalili. Ista sudbina je bila 1941. godine - rekao je on.

Novosti

Tada su sestre njegovog oca gledale kako su ustaše zaklale njegovog dedu.

Potom se obratila Stojanka.

- Došla sam u koloni sa majkom, bežeći od Oluje. Moj otac Stojan je ubijen 1991., braćeni svoju porodicu i komšije. Moj deda i baka su bili nemi od bola, i odlučili su da ostane pored grobova svoje dece. Kao da to nije bilo dovoljno, gledali su kako im pale ognjište. Baka je tih dana umrla, i dan danas ne znam kad je to bilo, deda je poživeo, ali ako se to zvao život... Ali nismo se sreli, jedino smo razmenili dva pisma preko nekih dobrih ljudi - kazala je.

- Ja progon i "Oluju" proživavljam već 30 godina, tražeći svoje roditelje, koji se vode nestali od avgusta 1995. godine. Nisu pošli sa nesrećnom kolonom, jer su poverovali tadašnjem hrvatskom predsedniku da ko nije činio zločine ostane na svom kućnom pragu. 7. avgusta vojska ulazi u moje selo, pali kuće, a njih žive baca u vatru - rekla je Nada Bodiroga.

Jovana Hrvačević, koja govori u ime prognanih i nestalih u "Oluji", ističe je da su nju i njenu porodicu 4. avgusta probudile granate.

- Otac je bio na ratištu, a majka, baka i strina su panično šetale po kući, ne sluteći šta nas čeka. Ja, tada dete od sedam godina, nisam bila svesna onoga što se oko mene događa. Danas shvatam koliko je sve to bilo strašno i koliko su naši životi bili ugroženi. Nešto kasnije, mi deca, iskrali smo se na guvno da se igramo, ne znajući da smo na to mesto došli poslednji put. Majka je panično došla po nas i tada sam poslednji put videla moje drugarice Marijanu, Tanju, Marinu i Bilju. Čekali smo oca da se vrati kući. Sumrak se već spuštao i iz sela su skoro svi otišli – kuće su bile zatvorene, dvorišta prazna, tišina je bila teška kao kamen - priseća se Jovana.

- U Sremskim Karlovcima, svedoku našeg stradanja i seoba, večeras vas je sabrala ljubav prema srodnicima i zemljacima, braći i sestrama koji su tokom strašnog progona sa svojih vekovnih ognjišta, avgusta 1995. godine izgubili nevine živote. Sabrala nas je ljubav prema onima na kojima se ispunila reč cara Davida, ali sabralo nas je iskustvo našeg naroda koji je progovorio ustima besmrtnog Njegoša. "Krst nositi nama je suđeno", ali i dodao "Vaskrsenja ne biva bez smrti." Svih njih se sećamo večeras, moleći se Hristu najvećem pod suncem, ali moleći se i sa njima koji su poneli krst, za mir u čitavom svetu - rekao je patrijarh.

- Ovde nas je sabrala želja da pamtimo nevine žrtve, ova stradanja i sećanja na sve gorke epizode naše mnogostradalne istorije, koja je imala kratke periode mira i blagostanja. Treba da nas, naš kršteni narod vrate sebi i Bogu, i upute kao braći i sestrama među sobom. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, ljubite neprijatelje svoje. I večeras dozivamo zapovest o ljubavi, mi, nažalost znamo da je retko ko među nama sposoban da voli neprijatelje, to mogu samo svetitelje Božiji. Ipak, baš zbog toga na današnji dan osećam dužnost da sa trona Svetoga Save pozovem sve nas da, imajući u vidu, sve te reči Hristove, ne dozvolimo da nam postane normalno ono što bojim se danas se često dešava među nama — da na pravilo postaje "mrzi bližnjega svoga", jer mržnja rađa mržnju.

Kako je istakao, svi u tome postajemo gubitnici.

- Stoga, ljubav dugujemo jedni drugima, pre svega u porodici, braku, roditeljima i deci, braći i sestrama, na poslu, u školi, prema sugrađanima, prema narodu i sunarodnicima. Tek nakon što zavolimo sve ove bližnje, imajući mir s njima, postajemo sposobni da volimo sve ljude kao svoju braću. I da imamo mir sa svima ma koliko bili različiti. Molim se gospodu i pozivam sve, u ovom času iskušenja, ali prolazi i naš narod. I da se u duhu naše hrišćanske i pravoslavne sabornosti izdignemo iznad toga - istakao je.

Dodao je da je bitno da čuvamo hrišćansko čovečanstvo jedni drugima, da budemo bolji Bogu i bližnjima — kako bi nam svima, kao jednom narodu bilo bolje.

- Molim vas braćo, imenom Boga Isusa Hrista, da svi isto govorite, i da ne budu među vama razdora, nego da budete utvrđeni u istom razdoru i misli. A iznad svega braćo i sestre, da budemo jedno u dobru i u vrlini, to praktično znači da smo potrebni jedni drugima, da trebamo da praštamo, da ne budemo isključivi, nego da otvorimo svoja srca jedni za druge. Niko nije višak, da živimo jedni za druge - naveo je.

Počelo obeležavanje Dana sećanja na stradale u "Oluji"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Sremske Karlovce. Pored njega je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Prisutni su i patrijarh srpski Porfirije, premijer Đuro Macut, ministri, premijer Republike Srpske Radovan Višković, predsednik SNS Miloš Vučević, lideri Srba iz regiona, zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, predstavnici lokalnih samouprava u Srbiji i Republici Srpskoj, predstavnici Srba iz regiona, predstavnici boračkih organizacija i udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kao i veliki broj građana.

Obeležavanje je počelo pomenom koji je služio patrijarh Porfirije.

Vučić u Banstolu obišao porodicu Radan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Banstolu obišao porodicu Radan koja je u "Oluji" proterana iz sela kod Knina.

Ljudi su predsednika Srbije dočekali na porodičnom ručku i otpevali mu krajišku ojkaču.

- Drago mi je da vas vidim - rekao je predsednik rukujući se sa okupljenim građanima.

- OPŠIRNIJE PROČITAJTE KLIKOM OVDE -

Vučević stigao u Sremske Karlovce

Miloš Vučević je na početku obraćanja istakao da je jako ponosan na organizaciju povodom Dana sećanja na žrtve u zločinačoj akciji "Oluja".

- Drago mi je što su učestovali u tom maršu koji bi trebalo da podseti na stradanje i izbegličke kolone Srba iz Krajine 1995. godine. Kolone su nam se uvek ponavljale, i početkom ovoga veka smo imali kolone pogotovo našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Sa nama je i Vlada Balać, student FTN, neko ko je od studenata koji žele da studiraju bio najaktivniji. Danas očekujem događaj koji mora da bude u skladu sa 30 godina od stradanja u Republici Srpskoj Krajini, proterivanja, etničog čišćenja i zločinačke akcije "Oluja". Zločinačka akcija bila je i "Bljesak", isto te godine, kada su hrvatske snage očistile zapadnu Slavoniju od našeg naroda, a onda početkom avgusta 1995. i iz Krajine - kazao je on.

Veliki broj građana pristiže na obeležavanje 30. godišnjice zločinačke akcije Oluja

"OLUJA" JE GENOCID: Jasna poruka iz Sremskih Karlovaca

Narod je poslao jasnu poruku da je "Oluja" genocid.

Srpski veteran: "Hrvati nisu svesni šta su izgubili, slave, a trebalo bi da plaču"

- Ovo je tragično i za srpski i hrvatski narod. Mislim da ni oni nisu svesni šta su izgubili. Ništa oni nemaju sada da slave, oni trebaju da plaču - rekao je srpski veteran.

Celokupnu izjavu pogledajte u linku ispod:

"Bio sam tamo tog dana, pamtim samo zlo"

Vijore se zastave - Stižu srpski rodoljubi!

Na ulazu u Sremske Karlovce - "Oluja, zločin bez kazne"

Novosti

Novosti

Srpski rodoljubi Novog Sada krenuli ka Karlovcima na obeležavanje Oluje

Veliki broj ljudi zaputio se ka Trgu Branka Radičevića U Sremskim Karlovcima gde će se i održati pomen za Dan sećanja od progona i u ubistva Srba u zločinačkoj akciji Oluja.

Sve veći broj građana se priključuje šetnji ka Sremskim Karlvocima.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja" na Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima.