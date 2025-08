VASKRSENJA NE BIVA BEZ SMRTI: Beseda patrijarha Porfirija u Sremskim Karlovcima

PATRIJARH Porfirije održao je besedu u Sremskim Karlovcima na obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

- U Sremskim Karlovcima svedoku našim stradanjima i seoba gde nas je večeras sabrala ljubav prema onim našim mučenicima, srodnicima, susedima i zemljacima, braći i sestrama koji su tokom strašnog progona sa svojih vekovnih ognjišta, sa prostora Dalmacije, Like, Korduna i Banije avgusta 1995. izgubili nevino živote. Sabrala nas je ljubav prema onima, na čijem primeru se, po ko zna koji put u našoj istoriji ispunila reč cara Davida koji bolno vapije Gospodu našem: "Zbog tebe nas ubijaju vazdan, smatraju nas ovcama za klanje". Sabralo nas je iskustvo našeg naroda koji je sudbonosno progovorio ustima besmrtnog Njegoša: "Krst nositi nama je suđeno", ali i dodao "Vaskrsenja ne biva bez smrti." Svih njih se večeras, ovde, molitveno sećamo moleći se Hristu da im daruje carstvo svoje, ali moleći se i sa njima kao onima koji su poneli krst za golgotu za mir u nama i među nama, za mir u čitavom svetu. Ovde nas je sabrala želja da molitveno pamtimo žrtve i stradalnike našeg naroda, a ne da zlopamtimo. Ova stradanja kao i sećanja na sve gorke epizode mnogostradalne naše istorije koja je od vremena propasti carstva srpskoga pa do naših dana imala vrlo kratke vremenske periode mira i blagostanja. Treba da nas kršteni narod, opet i opet vrate sebi, da nas okrenu Bogu i upute jedne ka drugima, treba da nas uvedu u istinsko i dublje razumevanje Hristovih reči "Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe", pa i dalje i više od toga - ljubite neprijatelje svoje. I večeras zapovest o ljubavi dozivamo u srca naša. Mi nažalost, znamo da je retko ko među nama sposoban da voli neprijatelje, to mogu samo ohristovljeni ljudi. Ipak, baš zbog toga na današnji dan osećam dužnost i odgovornost da sa trona Svetoga Save pozovem sve nas, njegove duhovne potomke, da imajući u vidu svete reči Hristove ne dozvolimo da nam postane normalno ono što bojim se danas se često dešava među nama, a to je da nam pravilo postaje mrzi bližnjega svoga, jer mržnja rađa mržnju i uvodi u spiralu zla. Zapovest Božija o ljubavi nije apstrakta, ona nas upućuje na konkretne bližnje. Stoga ljubav dugujemo jedni drugima. Tek zavolevši sve svoje bližnje, sa kojima neposredno delimo dar života, imajući mir sa njima, postajemo sposobni da volimo sve ljude i da imamo mir sa svima, makoliko bili različiti. Molim se Gospodu i pozivam u ovom času velikih iskušenja, kroz koja prolazi čitav svet i naš narod da svi bez izuzetka budemo iznad bilo kakvih sebičnih, a naročito ideoloških motivisanih interesa i da se u duhu naše Hrišćanske pravoslavne sabornosti izdignemo iznad podela i razdora.