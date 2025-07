UŽIVAJTE U SUNCU EVO KADA STIŽE PREOKRET! PLJUSKOVI, GRAD I JAK VETAR Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza do kraja nedelje

DO kraja dana pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima uz umerenu oblačnost, a pred kraj vikenda totalni preokret.

Unsplash

Uživajte u sunčanim danima, jer nas već u nedelju očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

U petak i subotu očekuje se toplo i pretežno sunčano vreme.

- Sutra pretežno sunčano i još malo toplije u odnosu na danas. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 °S, a najviša dnevna od 28 do 32 °S - navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U subotu pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu, zapadu i severozapadu tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

OD NEDELjE PONOVO HLADNO VREME SA KIŠOM

U nedelju novo jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne i ostale predele Srbije. U drugom delu dana lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni pljuska i grad.

PROGNOZA ZA POČETAK NAREDNE NEDELjE

U ponedeljak prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim i centralnim, posle podne i u ostalim predelima.

Zatim u većini mesta suvo vreme sa sunčanim intervalima.

(Blic.rs)