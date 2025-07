(MAPE) TAČNO OVOG DATUMA TEMPERATURA ZNAČAJNO PADA: Pašće velika količina kiše, da li je gotovo sa najtoplijim delom leta?

U SRBIJI će danas biti promenljivo sa dužim periodima sunčanog vremena, ali nestabilnije, pa se očekuje i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 15 do 22 stepeni, a najviša će biti od 30 do 34 stepeni.

Upozorenja na vrućine, grmljavinu i veliku količinu padavina

Republički hidrmeteorološki zavod (RHMZ) uključio je „žuti“ meteoalarm za područje cele Srbije zbog dve pojave. Prvi stepen upozorenje na ekstremno visoke temperature na snazi je za:

Vojvodinu

Beograd

Zapadnu Srbiju

Šumadiju

Pomoravlje

istočnu Srbiju

jugoistočnu Srbiju

Maksimalna temperatura će biti veća od 32 stepena.

Nepovoljni su vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni su vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Na opasnost od grmljavine RHMZ upozorava na području:

Banata

Beograda

zapadne Srbije

Šumadije

Pomoravlja

istočne Srbije

jugoistočne Srbije

Pad temperature i mnogo kiše

U sredu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, i sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni.

- Posle podne se očekuje veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom, a padavine će se, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, intenzivirati kasnije uveče i tokom noći na području Vojvodine uz prosečnu količinu od 20 do 40 mm kiše – najavio je RHMZ.

Za sredu su uključni „žuti“ i „narandžasti“ meteoalarmi zbog kiše, grmljavine i ekstremne visoke temperature. Najviše padavina očekuje se u Vojvodini.

RHMZ upozorava na pljusak kiše ili jaku kiša sa količinom padavina većom 20 l/m² u periodu do 3 sata.

Moguće je izazivanje poplava, i prouzrokovanje šteta u vezi sa poplavama, problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje, problemi u saobraćaju. Moguća je pojava odrona i klizišta. Indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja.

Od četvrtka svežije, stižu novi pljuskovi

U četvrtak se u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije očekuje osetno svežije. Oblačnost sa padavinama će se sporo premeštati preko centralnih krajeva ka jugu i istoku, gde će se veći deo dana i dalje zadržati toplo, a pljuskovi će postati učestaliji i lokalno izraženiji tek kasnije posle podne i uveče.

U petak će biti promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalno kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a od subote do ponedeljka pretežno sunčano uz nagli porast temperature pa će ponovo biti veoma toplo, u ponedeljak i od 35 do 40 stepeni.

Najviše padavina u noći između srede i četvrtka

Meteorolog Ivan Ristić kaže da modeli najavljuju front koji donosi dosta kiše.

-Očekuje nas velika količina kiše u noći između srede i četvrtka. Dolazi nam front, ne očekuje se oluja, već padavine, od 20 i više litara po metru kvadratnom. To će prijati usevi i biće znatno manje šanse za požare. Nakon kišne noći, 17. jula će biti osetno svežije, temperatura će pasti na oko 23-24 stepeni, a onda nam opet sledi porast maksimalnih temperatura– kaže Ivan Ristić.

Grmljavinski pljuskovi i jak vetar

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je da će do srede uveče biti toplo ali zbog blizine vlažne vazdušne mase ne sasvim stabilno, tako da će ponegde, posebno u utorak ujutro, biti uslova za lokalne, gmljavinske, pljuskove.

Duvaće slab južni, a u zoni pljuskova prolazno jak severozapadni vetar. Dnevni maksimumi će biti letnji, ali bez velike vrućine od 27 na zapadu do 34 stepeni ponegde na jugoistoku regiona i u zaleđu Jadrana.

- U sredu uveče sa severozapada stiže oblačna zona koja je vezana za hladan front i donosi grmljavinske pljuskove kao i lokalnu pojavu vremenskih nepogoda prvo na severozapad regiona. Vetar će biti u okretanju na jak, severozapadni. U četvrtak tokom dana pogoršanje i nad ostalim delovima regiona, najkasnije nad južnim Jadranom i jugoistokom Srbije. Nad većim delom regiona biće osetno svežije uz maksimume od 17 do 24 stepena Celzijusa, toplo još na jugu sve do večeri kada će i tamo osvežiti- kaže Čubrilo.

Da li je prošao najtopliji deo leta

Od petka stabilnije uz brz porast temperature koja će u nedelju u najtoplijem delu dana biti od 29 do 35 stepeni Celzijusa.

- Deluje da bi od nedelje oko 22. jula usledilo prolazno osveženje i zaustavilo porast maksimuma do ekstremno visokih vrednosti tako da do kraja jula ne treba očekivati duži suv i ekstremno topao period. Jesmo li prošli kroz natopliji deo leta teško je reći, jer bi avgust mogao doneti relativno suvo i toplo vreme, ali o tome tek za oko desetak dana. Do kraja jula normalne letnje vremenske prilike bez ekstremno visokih maksimuma – zaključuje Čubrilo.

