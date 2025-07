NACIONALNO TAKMIČENJE IZ ENGLESKOG JEZIKA: Institut za pojas i put pozvao mlade da se prijave

INSTITUT za pojas i put poziva sve mlade na sedmo po redu takmičenje mladih iz engleskog jezika “China Daily Belt and Road Youth English Speaking Competition”, inicirano 2019. godine pod sloganom : „Let the world hear your voice”.

FOTO: Akademija umetnosti Novi Sad

Takmičenje je otvoreno za sve mlade koji žele da iskažu svoj stav i veštine u govoru na engleskom jeziku. Pravo učešća imaju đaci i studenti srpskog državljanstva (srednje škole, fakulteti i akademije) starosti od 16 do 27 godina.

Kandidati treba da pripreme govor na temu „As global citizens in the digital age, how can we overcome bias as we build a connected world? (usmeno izlaganje – bez čitanja), govor treba da traje četiri minuta, zatim je potreban video-snimak govora i pisani tekst govora do 500 reči.

Kompletan materijal za prijavu potrebno je poslati na e-mail adresu (preko WeTransfer-a):beltandroadyouth@bribelgrade.org, a rok za prijavu do 1. septembra.

Finale nacionalnog takmičenja biće održano u prostorijama Instituta za pojas i put, Beograd, na adresi: Tolstojeva 23, Beograd.

Pobednik takmičenja predstavljaće Srbiju na svetskom finalu u Kini, koje će se održati tokom oktobra 2025, a troškovi puta, smeštaj i hrana su obezbeđeni od strane organizatora takmičenja u Kini.

Prošle godine, Maša Jejina, tada učenica četvrtog razreda Treće beogradske gimnazije osvojila je prvo mesto na svetskom takmičenju Pojas i put “21st Century Cup” iz engleskog jezika koje se održalo u kineskom gradu Vuši od 18. do 22. oktobra, u konkurenciji od 30 finalista iz 60 zemalja sveta. Takmičari su prošle godine prezentovali rad na temu "Civilizations: clash and coexist”.