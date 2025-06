OBELEŽEN DAN MATIČARA SRBIJE: Čuvari identiteta svakog građanina

DANAS je u Srbiji obeležen Dan matičara.

Foto: MUP

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je tim povodom da MUP svakodnevno ostvaruje blisku komunikaciju i razmenu informacija sa opštinskim i gradskim upravama koje vode matične knjige i istakao da će se nastaviti sa modernizacijom sistema državnih službi:

- Matičari su čuvari identiteta svakog građanina, vi ste oni koji beleže prve korake novog života, koji potvrđuju važne trenutke poput sklapanja braka i evidentiraju, nažalost, kraj jednog životnog puta. Vaš posao nije samo birokratski, to je posao koji nosi veliku ljudsku i institucionalnu odgovornost.

Dačić je naglasio da je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i matične službe svakodnevna i izuzetno važna:

- Uprava za upravne poslove MUP svakodnevno ostvaruje blisku komunikaciju i razmenu informacija sa opštinskim i gradskim upravama koje vode matične knjige. Naš posao u MUP od izdavanja ličnih dokumenata, preko državljanstva, pa do vođenja evidencija zavisi od tačnih i ažurnih podataka iz matične knjige. Kada govorimo o modernizaciji uprave, mislim na celokupan sistem državnih službi koje svakodnevno pomažu građanima, a koje su povezane preko sistema elektronske uprave koja omogućava brzu i sigurnu razmenu podataka između službi i građana. Sva ta ulaganja nisu samo zbog tehnologije i kompjutera, već to radimo da bismo i vama olakšali svakodnevni posao, kao i da bi građani brže i jednostavnije dolazili do svojih dokumenata.

Ministar je naglasio značaj zaposlenih koji posvećeno i savesno obavljaju svoj posao:

- Bez vas, bez vaše stručnosti i odgovornosti sve to ne bi vredelo, jer nema tog sistema koji može da zameni posvećenog i savesnog čoveka. U vremenu brzih tehnoloških promena pred vama su važni i novi izazovi. Država je tu da vas u tom procesu podrži, obezbedi bolje uslove rada, stalne edukacije i savremena tehnička rešenja. Zahvaljujem vam se na profesionalnosti i odgovornosti. Znam da vaš posao nije lak, da je potrebno puno strpljenja i razumevanja. U svakom dokumentu koji izdate stoji poverenje koje vam je država ukazala, a vi ga, naravno, opravdavate iz dana u dan.