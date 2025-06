SUTRA PREKO PAKLENIH 40 STEPENI: Sve gori, sve se crveni od popaljenih svih mogućih upozorenja (MAPE)

TOPLOTNI talas, koji je počeo ove sedmice u ponedeljak sa 35 stepeni, imaće svoj pik u četvrtak kada će živa u termometru dostići 39 stepeni, lokalno i više. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visoku temperaturu na području cele Srbije, zatim jaku i ekstremnu sušu, dok će prognozirane vrednosti UV indeksa za 26. jun biti u kategoriji veoma opasne pojave.

Foto: Shutterstock

Veoma toplo od jutra do mraka, manje osveženje u petak

Sutra će bit pretežno sunčano i veoma toplo, još toplije nego u sredu, najviša temperatura će biti od 36 do 39 stepeni.

- Do četvrtka 26. juna, očekuje se veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura sutra, 26. juna biće 36 do 39 stepeni. Manji pad temperature očekuje se u petak, za 5 do 8 stepeni u odnosu na četvrtak, uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar – upozorava RHMZ.

Na području Beograda će biti veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine.

Najviša dnevna temperatura 26. juna biće oko 39 stepeni. Krajem dana i tokom noći ka petku u severnim predelima prolazno naoblačenje, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severozapadni vetar.

Foto: RHMZ / screenshot

Manji pad temperature očekuje se u petak za oko 8 stepeni u odnosu na četvrtak, uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju, ali će narednih dana ponovo početi da raste i ponovo se početkom jula očekuje ekstremno toplo vreme.

Drugi stepen upozorenja na ekstremnu toplotu

Za četvrtak je RHMZ upalio “narandžasti” meteoalarm za ekstremno visoke temperature u celoj Srbiji.

- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe – poručuju iz RHMZ.

Foto: RHMZ / screenshot

Drugi stepen upozorenja na maksimalne temperature veće od 35 stepeni znači da je u pitanju:

veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana

da su ugroženi hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate ugrožene su i životinje

veoma su povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara

nepovoljni su uslovi za snabdevanje električnom energijom

mogući su problemi u saobraćaju

Za petak je u većem delu zemlje na snazi “žuti” meteoalarm zbog grmljavine i ekstremno visoke temperature, dok u istočnoj Srbiji ostaje “narandžasti” meteoalarm zbog ekstremne vrućine.

Foto: RHMZ / screenshot

Upozorenje na sušu

Prema analizama RHMZ, na većem delu teritorije Srbije preovladava jaka i ekstremna suša, dok se u severnoj, delovima centralne i zapadne Srbije i dalje zadržavaju uslovi normalne vlažnosti.

-Prema prognozi SPI, u narednom periodu očekuje se nastavak ekstremno niskih količina padavina, što ukazuje na veoma izražen deficit vlage u zemljištu. Ovo može imati značajan negativan uticaj na razvoj useva, posebno u osetljivim fazama kao što su vegetativna faza i priprema za generativnu – poručuju iz RHMZ.

Upozorenje biometeorologa i indeks toplotnog stresa

Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba.

Savetuje se:

smanjena fizička aktivnost

izbegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana

Foto: RHMZ / screenshot

Od meteoropatskih reakcija mogući su:

glavobolja

malaksalost

bolovi u mišićima i zglobovima

neophodna je pažnja u saobraćaju

Indeks toplotnog stresa (Temperature /Humidity Index - THI) je mera osećaja toplote, odnosno mera relativnog diskomfora pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena, koji pokazuje verovatnoću toplotnog udara, sunčanice ili druge akutne simptome stresa tela.

U mapama THI za 26. jun u najvećem delu zemlje nivo upozorenja odnosi se na toplotne grčeve i zamor.

Veoma opasan nivo UV zračenja, kako da se zaštite

Prognozirane vrednosti UV indeksa za 26. jun biće u kategoriji veoma opasne pojave na celoj teritoriji Srbije. Pri ovim veoma opasnim uslovima ultraljubičastog zračenja pored dugotrajnog štenog uticaja na oči, kožu i imuni sistem, kratkoročno nezaštićena koža može biti oštećena i usled opekotina.

Foto: RHMZ / screenshot

Potrebno je preduzeti sve mere zaštite i to:

izbegavati direktno izlaganje suncu od 11 do 16 časova

skloniti se u hladovinu

koristiti odgovarajuću odeću, zaštitne šešire, naočari i zaštitnu kremu

deca i adolescenti su posebno osetljivi na UV zračenje te je neophodno preduzeti specijalne mere zaštite

Foto: RHMZ / screenshot

-Upozorenja se odnose na dugotrajan boravak na suncu, a u danu sa pojačanim stepenom oblačnosti mere opreznosti mogu biti ublažene u zavisnosti od količine i vrste dnevne oblačnosti – objavio je RHMZ.

