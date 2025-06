PAKAO OD DRUGE POLOVINE SEDMICE: Vremenska prognoza za danas i narednih 7 dana

U Srbiji će nakon svežeg jutra, vreme danas biti pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 8 do 15, a najvišom dnevnom od 27 do 31 stepen.

Foto: D. Milovanović

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca.

Vremenska prognoza za Beograd

I u Beogradu sutra nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 11 do 15, a najviša oko 29 stepeni. Duvaće slab, severni vetar.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 29. juna, biće pretežno sunčano. Početkom naredne sedmice, jutra sveža, a dnevna temperatura će biti u porastu pa se početkom sledeće sedmice u većini mesta očekuje od 31 do 35, a od četvrtka od 35 do 38 stepeni. (Kraj) /jbu