VEČERAS STIŽE NAOBLAČENJE SA KIŠOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Večeras i u toku noći na jugu i istoku Srbije oblačno, mestimično sa kišom. U ostalim krajevima bez padavina.

VREME SUTRA

U nedelju (25.05.) na severu, zapadu i u delu centralne Srbije ujutro i pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a kiša se očekuje uglavnom u prvom delu dana na jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren, u Banatu, Pomoravlju i istočnoj Srbiji povremeno pojačan severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 5 do 12 °S, najviša od 15 do 20 °S. Uveče i u toku noći u većem delu razvedravanje, a na severu Srbije umereno naoblačenje.

VREME NAREDNIH DANA

Promenljivo i toplije uz smenu sunčanih i oblačnih inetrvala.



Foto: Printskrin/RHMZ

Od petka (30.05.) temperatura u manjem padu. - stoji u objavi.