MALA MATURA OD 23. DO 25. JUNA: Ministarstvo prosvete izmenilo školski kalendar

REGULARNI završetak školske godine u osnovnim i srednjim školama je na vidiku pošto je Ministarstvo prosvete juče objavilo izmenjeni kalendar rada, koji se odnosi na obrazovne ustanove koje su bile u obustavi nastave.

"Epidemije" kose đake krajem školske godine, Foto M. Anđela

Osmaci će malu maturu polagati nedelju dana kasnije nego obično, a školska godina u osmoletkama može biti produžena najviše pet dana. Za srednje škole polugodište može trajati 20 nastavnih dana duže, a za gimnazije 25. I dok se u školama bar nazire razrešenje situacije, amfitetari na fakultetima su i dalje prazni, a Medicinski fakultet u Beogradu od juče je u zakonskom štrajku. Ovu mogućnost najavljuju još neke visokoškolske ustanove.

Prema novom kalendaru, mali maturanti proveru znanja imaće od 23. do 25. juna. U osmoletkama školska godina se za osmake mora završiti najkasnije do 6. juna, a za učenike od prvog do sedmog razreda do 20. juna. Izmene previđaju i da u onim srednjim školama koje zbog obustave rada nisu realizovale obrazovno-vaspitni rad u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenika, drugo polugodište može biti završeno najkasnije do 18. jula za učenike svih razreda, odnosno 27. juna godine za maturante.

- U srednjim školama koje su započele rad ili će sa radom početi najkasnije 5. maja, učenici će biti u mogućnosti da ostvare prisustvo na više od dve trećine nastavnih dana i tako izbegnu upućivanje na razredne ispite, budu ocenjeni odgovarajućim brojem ocena iz svakog predmeta, na osnovu kojih odeljenjsko veće može utvrditi zaključne ocene - navode u Ministarstvu prosvete.

Šta će biti sa akademskom godinom zasad je veliki rebus.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od juče je u štrajku, čime je postao prva visokoškolska ustanova koja je ikada bila u zakonskoj obustavi rada. Profesori su sa studentima doneli ovu odluku na plenumu zbog, kako su obrazložili, neispunjenja zahteva koje su pre deset dana predali Vladi, ministru prosvete kao i upravi Medicinskog fakulteta u kojem traže da se ukine uredbe kojima se fond za naučni rad sa 20 smanjuje na pet časova nedeljno, a time i primanja profesora, koji još od decembra ne drže nastavu zbog blokada.

Stupanjem u zakonsku obustavu rada, uz minimum procesa rada zaposleni na Medicinskom fakultetu će izbeći isplatu samo 12,5 odsto zarade, što je bio slučaj u aprilu mesecu. Naime, izmenjenom uredbom čije se ukidanje traži, nedeljni fond od 40 časova sadrži 35 časova nastave i pet naučno istraživačkog rada, dok je ranije bilo podeljeno pola-pola.

Kako nam je rečeno u odboru za visoko obrazovanje Sindikata obrazovanja Srbije, minimum procesa rada u slučaju štrajka na visokoškolskim ustanovama definisan je Uredbom iz 2003. godine i do sada nije bilo prilika da se ona primenjuje. Zakonski štrajk podrazumeva održavanje konsultativne nastave, ispita na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama, prijemnog, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, upisa studenata u odgovarajuću godinu studija i izdavanje javnih isprava. Za nenastavno osoblje "norma" je 20 radnih sati nedeljno.

Prema rečima Miloša Bajčetića, profesora Medicinskog fakulteta, štrajk se ne odnosi na zdravstvenu, već samo na nastavnu delatnost.

- Konsultacija će svakako biti, svako od nas ima već isteknute rasporede za svoje konsultacije na nedeljnom nivou. Specijalistički ispiti će se, kao i do sada, normalno održavati rekao je Bajčetić. - Štrajk se ne odnosi na zdravstvenu delatnost, zato što tu ni u jednom trenutku nema nikakvog štrajka, jer su nam životi naših pacijenata na prvom mestu.

Profesor Bajčetić ističe da imaju apsolutnu podršku dekana, te da su spremni na dijalog, ali da su za razgovor potrebne dve strane.

- Mi smo prvi odmah spremni za dijalog da se stvari reše, ako treba i sutra ujutru, da krenemo odmah sa nadoknadom nastave, jer se sve može stići bez ikakvih problema - naveo je Bajčetić.

I dok su fakulteti ušli u šesti mesec blokade i nazire se rešenje situacija, većina gimnazijalaca se vratila u klupe. Učenici Matematičke, Prve i Pete beogradske gimnazije najavili da će bojkotovati ocenjivanje, a šta će biti u praksi ostaje da se vidi. U gimnazijama koje su prošle i ove nedelje počele da rade u toku je zaključivanje ocena iz prvog polugodišta, a počelo su i predavanja novih nastavnih jedinica.