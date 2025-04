"VATRU" VELIKE ALBANIJE UPALILI U SAD PRE VIŠE OD VEKA: Istraživanje - Ko je Fan Noli, osnivač najuticajnije albanske lobističke organizacije

VILIJAM Voker, penzionisani američki diplomata koji je stakao "slavu" kao pokrovitelj terorističkih organizacija, pokolja i građanskih ratova od Latinske Amerike do Balkana, pre nekoliko dana je u sedištu najstarijeg panalbanskog udruženja u SAD "Vatra"(Ognjište) promovisao svoju knjigu o navodnom masakru Albanaca u Račku.

Vikipedia, mreza X

Voker je morbidnom inscenacijom, presvlačenjem mrtvih terorista tzv. OVK u civilnu odeću 1999. izazvao masovnu histeriju na Zapadu i dao zvanični povod za NATO agresiju na Srbiju, ali vreme čini svoje i zločinački falsifikat gubi na uverljivosti. Zato je predsednik "Vatre", osnovane 1912. u Bostonu, dr Elmi Beriša naglasio da svaki Albanac treba da pročita Vokerovu knjigu jer ona "jača naše kolektivno pamćenje, služi kao obrazovni resurs za mlađe generacije i štiti od manipulacije istinom".

Slične pohvale u sedištu panalbanske "Vatre" u Njujorku dali su i Gani Šehu, nekadašnji komandant "Atlantskog bataljona" američkih Alabanca koji su u organizaciji NATO prešli okean da bi ratovali kao dobrovoljci-teroristi OVK, bivši direktor "Glasa Amerike" Dejvison Frenk Škreli. Bio je tu i Agim Alicka izvršni direktor Američko-albanske građanske lige, organizacije koja je u Kongresu SAD od osnivanja 1989. pod vođstvom kongresmena albanskog porekla Džoa Diogaradija intenzivno radila na obezbeđivanju podrške američke administarcije secesiji KiM.

Vikipedia, mreza X Psnivaći "Panšiptarske federacije Vatra" 1912. u Bostonu

Iza svih njih sve vreme je stajala "Vatra" koja je našoj javnosti slabo poznata iako već 113 godina radi u kontinuitetu protiv Srbije i za to vreme je stekla ozbiljan uticaj u SAD. Zato je zabrinjavajuće što našoj javnosti nije poznato da je predsednik "Vatre" dr Eljmi Beriša u novembru 2022. posetio Medveđu gde ga je dočekao Muharem Salihu, albanski biznismen koji živi u Italiji, ali ima fabriku u ovoj srpskoj opštini. Turneju je nastavio memorijalnom posetom selu Tupale gde je obišao kuću pokojnog saradnika Džim Džeme, velikolbanskog aktiviste u SAD, a zatim je obišao i đake osnovne škole "Zenel Hajdini" u selu Đulekare.

Održao je i sastanak sa Šaipom Kamberijem, albanskim poslanikom u Skupštini Srbije, posle koga je saopšteno da su razgovarali o aktuelnoj situaciji u Srbiji u "izazovima sa kojima se suočavaju Albanci u Dolini i teškoćama sa kojima se Albanci u toj zemlji svakodnevno suočavaju". Razgovorima je prisustvovao i Naim Dedušaj, izvršni direktor Poslovne mreže albanske dijaspore sa sedištem u Njujorku, a u vreme ove posete u Velikom Trnovcu, čuvenom po trgovini narkoticima i spomeniku vođi terorista UČPMPB "komandantu Lešiju" je osnovano kulturno-umetničko društvo "Vatra".

Vikipedia, mreza X Ramuš Haradinaj primio je 2024. doživotno počasno članstvo u "Vatri"

U oktobru 2024. Ramuš Haradinaj je posetio Njujork i u sedištu "Vatre" dobio doživotno počasno članstvo, a iste godine tzv. predsednica lažne države Kosovo Vljosa Osmani primljena je u ovo udruženje.

Vikipedia, mreza X Vjosa Osmani prima u sedištu "Vatre"

Haradinaj je u prigodnom govoru pozvao sve Albance da rade na tome da Kosovo što pre uđe u NATO, a poziv je uputio sa govornice nad kojom dominira velika fotografija Fana Nolija, osnivača "Vatre", koji se obično predstavlja kao Albanac, iako je rođen kao Grk Teofanos Stilitos Mavromatis u selu kod Jedrena. Površna istoriografija ga predstavlja na osnovu navoda iz njegove autobiografije, kao polihistora, književnika, kompozitora, prevodica pravoslavne bogoslužbene verske literature sa grčkog na albanski, utemeljivača albanske pravoslavne crkve i osnivača "Vatre" koja je ujedinila sva albanska emigrantska udruženja.

Vikipedia, mreza X Aljbin Kurti na grobu Fana Nolija

Nolijev politički velikoalbanski rad je jedini zaista nesporan. Iole ozbiljniji istraživači njegove biografije su pak utvrdili da je taj samozvani polihistor i teolog, bio avanturista, glumac u putujućoj trupi, vešt agitator i aktivista, sveštenik i prevodilac bez teološkog i lingvističkog obrazovanja, ali i višestruki agent.

On je 1919. na čelu delegacije "Vatre" učestvovao na Pariskoj mirovnoj konferenciji. Pre toga je predsedniku SAD Vilsonu i državnom sekretaru Lensingu uputio memorandum koji je do danas "sveto pismo" velikoalbanskog šovinizma. U taj bućkuriš su prekopirane istorijske besmislice i falsfikati smišljeni u Austrougarskoj, tada već propalom tvorcu i pokrovitelju države Albanije koja se na istorijskoj pozornici pojavila tek 1912. da bi sprečila izlazak Srbije, a preko nje i Rusije na Jadransko more.

Vikipedia, mreza X Većina osnivača "Panšiptarske federacije Vatra" imala je grčka imena: ( s leva na desno): Aleksi Paskal, Kristo Floli, Ilijas Tromara, Teofan Mavromatis, Lambe Cikozi, J. Dimitri, osim Turčina Faik Zenelbeja, koji je koristio i identitet Faik Salko, Faik Konica i Dominik Konica

- Albanci, najstarija rasa Evrope, tu su od pamtiveka mnogo pre nego što su Grci i Sloveni došli na Balkansko poluostrvo. Oni su direktni potomci starih Ilira, Makedonaca i Epirota, a njihov jezik je jedini živi primer jezika kojima su govorili starosedeoci arijevskih doseljenika Jugoistočne Evrope... Pod Aleksandrom Velikim razbili su Persijsko carstvo i osvojili Istok, pod Pirom su porazili ponosne legije Rima, pod Skenderbegom su ponizili najveće sultane Turske... Granice albanske države moraju biti ispravljene tako da obuhvate sve teritorije čisto ili pretežno albanske, kao što su morska luka Ulcinj, visoravni Hoti, Gruda, Plav, Gusinje, pokrajina Kosovo sa gradovima i okruzima Prizren, Đakovica, Mitrovica, Priština, Skoplje, Debar, Struga i Ohrid, kao i provincija Ćamerija, ili Južni Epir, kako je nazivaju Grci - pisao je Noli američkom predsedniku.

Vikipedia, mreza X "Vatra" uči velikoalbanstvu od malih nogu i u Americi

Životni put Teofana Mavromatisa, alijas Fan Nolija, zaista je neverovatan. On se iz Jedrena 1900. preselio u Atinu gde je radio slabo plaćene poslove, povremeno objavljujući vatrene grčke nacionalističke tekstove u štampi pod svojim grčkim imenom. Zatim se priključio putujućoj glumačkoj trupi sa kojom je stigao do Egipta 1903. gde je počeo da radi kao učitelj grčkog i crkveni kantor u maloj koloniji Grka koji su se tu doselili iz Albanije. Albanska istoriografija pokušava da ih predstavi kao Albance, ali njihova grčka imena to demantuju, a deo rumunske istoriografije ih predstavlja kao Aromune, Kuco-Vlahe, Cincare, odnosno Rumune iz Grčke. Kako god, uticajni Spiro Dine je zapazio Teofanove talente i kupio mu brodsku kartu za Ameriku gde ga je poslao da "prosvećuje" albansku emigraciju. Teofan se probio do albanskih emigrantskih listova u kojima je počeo da objavljuje vatrene velikoalbanske tekstove i potpisivao ih pseudonimom Fan Noli. Zahvaljujući lakom savladavanju jeika, glumačkim i manipulatorskim talentima, on je od nikogovića neprihvaćenog među američkim Albancima ubrzo postao zvezda.

Vikipedia, mreza X Fan Noli 1908. pošto je u ruskoj misiji rukopoložen za sveštenika

Iskoristio je priliku kada sveštenik carigradske fanarske patrijaršije nije želeo da održi opelo jednom velikoalbanskom nacionalisti i 1907. u Njujorku se sastao sa poglavarom ruske misije u Americi, arhiepiskopom njujorškim Platonom. Crkva u Rusiji je bila državna institucija i Noli je ponudio da odvoji pravoslavne Albance od grčke patrijarišije u Fanaru, koja je bila pod kontrolom Osmanskog carstva. Zauzvrat je u ruskoj Sabornoj crkvi Svetog Nikole u Njujorku 18. marta 1908. rukopoložen za sveštenika i ubrzo je u Bostonu održao prvu službu božju na albanskom jeziku. Tako je okupio emigraciju i 1912. je ujedinio u organizaciju "Vatra", baš u vreme kada je prvi put u istoriji na pritisak Austrougarske proglašena država Albanija.

Vikipedia, mreza X Noli se predstavljao kao pravoslavni pop, a oblačio se kao katolički sveštenik

Posle Oktobarske revolucije Noli je iskoristio haos i samoproglasio se za poglavara Albanske pravoslavne crkve i premijera Albanije u egzilu, iako je tu zemlju jedini put video 1914. kada je u nju stigao austrougarskim brodom, posle čega je otišao u Beč. U SAD se vratio 1915. a 1917. je organizaciju "Vatra" proglasio albanskom vladom u egzilu. Ruski arhiepiskop Aleksandar (Nemolovski) u Americi, koji je posle Oktobarske revolucije ostao prepušten sam sebi, dobio je od Nolija veliku sumu a zauzvrat ga je 25. marta 1918. proglasio za "administratora albanske pravoslavne zajednice u SAD".

Vikipedia, mreza X Fan Noli 1924. godine

On je 1921. došao u Albaniju praćen legendom da je zahvaljujući njegovim vezama ona primljena u Društvo naroda, a 1924. je državnim udarom došao na mesto premijera. Njegovu vladu priznao je samo Sovjetski Savez, a kada je svrgnut posle šest meseci, u Italiju ga poziva Musolini. Noli ubrzo odlazi u Nemačku i održava veze sa Kominternom i "Komitetom za odbranu Kosova". U SAD se vraća 1937. i radi na stvaranju Američke pravoslavne crkve koja bi bila nadležna za sve pravoslavce u SAD bez obzira na etničko poreklo.

Vikipedia, mreza X Fan Noli 1939. u SAD

Posle Nolijeve smrti 1965. tu ideju je preuzela Carigradska patrijaršija čijeg je poglavara u Istanbul dovezao američki predsednički avion. Arhivski dokumenti CIA otkrivaju da su Noli i njegova "Vatra" sarađivala sa američkim, ruskim, francuskim, britanskim, italijanskim fašističkim i nemačkim tajnim službama.

Vikipedia, mreza X "Mitropolit" Fan Noli u poznim godinama

AMERIKA POSTAJE SILA

FAN Noli je posle Velikog rata dobio zadatak da pokroviteljstvo nad Albanijom ponudi novoj svetskoj sili.

- Posle 1918. sa karte sveta nestali su osmansko, rusko i nemačko carstvo, a britansko je kolabiralo. SAD su i zvanično istupile na geopolitičku pozornicu kao globalna sila. Sa takvim ambicijama Ameriku počinju da zanimaju i Balkan i Otranska vrata, na spoju Jadrana i Sredozemlja, na prostoru Albanije. U nadmetanju za uticaj na ovom prostoru Amerika se uključuje preko albanske emigracije u SAD, na čijem je čelu misteriozni Noli - kaže politikolog prof. dr Ljubiša Despotović.