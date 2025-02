"MENI SU UMRLI MAMA I TATA" Priča dečaka iz sela kraj Leskovca rasplakala Srbiju: Stefan živi sa dekom u teškim uslovima - kupa se u koritu

Teniski svet je potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. U aprilu 2024. je on saznao da je "uhvaćen na delu", a potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali. Kada je za to saznao čitav svet - već je bio oslobođen optužbi. Potom je Svetska anti-dopint agencija (VADA) podnela žalbu, a onda se desio šok-obrt: maltene je poručeno "sve je u redu", ali... izgleda da je to kap koja je prelila čašu. Australijski mediji sad traže - da se Sineru oduzme grend slem titula iz Melburna!