MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI SE OGLASILA O JASMINI KOJA PROSI U KNEZU: Najvažnije je da se takva lica obrate socijalnim ustanovama

ŽIVOTNA priča mlade Jasmine Jovanović (24) koja unazad nekoliko godina prosi u Knez Mihailovoj ulici, kako sa stomakom do zuba, tako i sa dvoje male dece i tokom leta i zime, uzburkala je javnost u Srbiji.

Foto: Printskrin/andjelisevera

Nakon Jasminine tužne priče koja je obišla internet oglasila se i Milica Đurđević Stamenkovski, ministar za brigu o porodici i demografiju, koja ja gostujući na Prva TV istakla da je njena priča o odrastanju u kriznoj porodici, o borbi za egzistenciju, zaista je dirnula sve savesne i odgovorne ljude u Srbiji.

- Naš narod je narod koji neguje vrednosti, solidarnosti, empatije. Konkretno rečeno, to je narod sa dušom. I javnost je bila uznemirena fotografijama mlade žene koja prosi u Knez Mihailovoj, na taj način zarađuje za život za svoje maloletne devojčice - započela je Milica Đorđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, Ministarstvo za brigu o porodici je "efikasno reagovalo u skladu sa svojim nadležnostima" i da će se "naknadno utvrditi sve činjenice i okolnosti".

- Mislim da je vrlo važno da napomenem da smo mi već i u tom času imali određene najave i sugestije njenog neposrednog okruženja koji su pokušali da nas informišu da je reč o prevari, da je reč o emotivnoj manipulaciji i da ono što su mediji objavili nije u skladu sa pravim stanjem i sa činjeničnim stanjem, ali naša obaveza nije da tog časa nastupamo kao istražni organ, niti da donosimo neke presude na osnovu informacija na društvenim mrežama, već da zatražimo dostupne izveštaje i dokumentaciju, ali da pre svega istražimo spremnost da pomognemo u ovom slučaju - dodala je ona.

Prijave nisu zbog prevara Za humanitarno udruženje "Anđeli severa" iz Bačke Topole koje je posetilo Jasminu Jovanović, odnelo joj pomoć i objavilo i njenu stranu priče, ona je izjavila da je upoznata sa pričama koje kruže o njoj i od svega toga je istina da ima muža, tačnije da su se skoro pomirili. Takođe, Jasmina je objasnila da su prijave protiv njih prijave zbog prosjačenja, a ne zbog prevara.

Milica Đurđević Stamenkovski tvrdi da Jasmina nikada nije zatražila bilo kakav vid pomoći i prava iz oblasti socijalne zaštite i da se ona kao takva ne nalazi u evidenciji socijalnih ustanova.

Takođe, ona ističe da je isti izveštaj stigao i iz Nacionalne službe za zapošljavanje, s obzirom da su joj, kako tvrdi Stamenkovski, "građani u više navrata nudili mogućnost zapošljavanja, ali da je ona to uvek odbijala".

- Mi ćemo ovaj slučaj, naravno, ispratiti do kraja. Vrata naše institucije su otvorena, ne samo za Jasminu, već i za sve druge majke, žene, i uopšte očeve, roditelje i porodice koji se suočavaju sa borbom za egzistenciju. Ali, kao što rekoh, najvažnije je da se takva lica obrate socijalnim ustanovama, da dobiju adekvatan vid zaštite, podrške i prava, i da mi nakon toga možemo konstatovati da one jesu registrovane kao takve, da eliminišemo svaki vid zloupotrebe. Ali, naravno, kao što rekoh, ukoliko ona kao pojedinac ne želi bilo kakav vid socijalne podrške, onda na nama ostaje da povedemo računa o razvoju njenih devojčica jer je interes deteta najvažniji za nas i da prosto ispratimo da li one imaju zdravstvenu negu, da li će poći u školu kada za to dođe vreme itd. Znači, to su neke stvari koje mi moramo, naravno, kao organ da propratimo do kraja - rekla je ona.