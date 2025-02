DA LI OPASNOST OD ZEMLJOTRESA PRETI I SRBIJI? Poznata seizmološkinja o uticaju Grčke

OD NEDELjE poslepodne zemljotresi neprestano potresaju grčko ostrvo Santorini i njegovu okolinu. Velike evakuacije su usledile, a mnogi su zabrinuti zbog posledica ovih zemljotresa, koji su po jačini između 3 i 5 stepeni Rihterove skale. Postavlja se pitanje da li će se ta aktivnost pomeriti i ka Srbiji i Crnoj Gori i izavati potrese na našoj teritoriji.

Seizmološkinja Slavica Radovanović govorila kje o procesima koji čekaju region. Ona je objasnila da će sigurno doći i do potresa u Srbiji, ali i da je pitanje kada i gde.

- Sve što se dešava od početka i Turska i Grčka, sve to naravno ima uticaj i na nas, ali ima tu drugih kandidata koji su na udaru pre nas. Tu je Bugarska kao prvi kanditat, Rumunija, zapadna Turska, fali još nekoliko jakih zemljotresa, pa ćemo onda i mi doći na red. Kad se desi taj jači zemljotres u Grčkoj, onda ćemo moći da vidimo gde se sprema jak potres u Srbiji , ali on neće biti katastrofalan kao ovaj u Grčkoj - objasnila je.

Prema njenim rečima razlog zašto se sve ovo dešava je istezanje čitavog juga Srbije, Makedonije i Grčke jer afrička ploča, podvlačeći se pod evroazijsku, vuče nju sa sobom i isteže je. Taj osećaj kod nas dopire i do Zapadne Morave, a upravno je na taj način nastala i velika većina grčkih ostrva.

Prethodno je govorila i da neće doći do aktivacije vulkana u Grčkoj, jer bi uz ovoliku seizmičku aktivnost ove jačine vulkan već eruptirao. Istakla je i da je dodatno objašnjenje zašto smo sigurni da neće doći do erupcije vulkana - jednostavno mu nije vreme.

- Na osnovnu procena aktivnosti tog vulkana postaje jasno da njegovo vreme još uvek nije došlo. Takođe, do sada bismo primetili velike promene terena, a Grci to sigurno prate - objasnila je.

Ipak, to ne znači da ne postoji opasnost. Do vulkanske erupcije neće doći, ali nije isključeno da će se pojaviti cunami. Kako je istakla poznata seizmološkinja, trenutno postoje svi uslovi da se cunami i dogodi.

- Ima tu problem, kada se zemljotres magnitude 7 javi u plitkom moru, onda može da napravi cunami talas. To bi mogao biti slučaj i ovde. Po mehanizmu gde južni deo Santorinija tone, a severni deo se podigne i vi biste praktično dobili taj talas. Talas bi bio najači u nekim zalivima, a najmanji u nekim delovima ostrva koji gleda na otvoreno more. U toj situaciji, ako bi se desio tako jak zemljotres moglo bi da dođe do cunamija - zaključila je.

