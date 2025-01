"20. JANUARA POČINJE ŠKOLSKA GODINA" Vučević: Svi oni koji budu kršili zakon snosiće konsekvence

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević sastao se danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata prosvete radi nastavka pregovora. On se prilikom obilaska bolnice u Vranju obratio medijima i naveo da su postigli dogovor oko ključnih zahteva.

Foto: K.L.

- Idemo na izmenu uredbe o koeficijentima, to će biti prvi korak Vlade. Prvo povećanje plata za zaposlene biće u martu, 5 posto, pa u oktobru 5 posto, pa u januaru 2026. 7 odsto. Kroz oktobarsku platu ove godine prosvetni radnici imaće početnu platu na nivou republičkog proseka. To je istorijsko povećanje. Doneli smo zajedničku odluku da je ovo najbolji sporazum za sve - rekao je premijer.

- Nastavljamo dalje razgovore oko zaključivanja kolektivnog ugovora koji ističe početkom marta. Nastavljamo dalje razgovore i oko izmena seta zakona koji se tiču oblasti obrazovanja. Kako da napravimo da jedan profesor, učitelj i nastavnik ne predaje u četiri škole, nego može da smanji troškove, da predaje u jednoj ili dve škole, da se bolje organizuje sama nastava, odnosno angažovanje profesora i nastavnika u školama, da smanjimo administrativno osoblje u onom delu koje je nepotrebno, da smanjimo te troškove, da se istovremeno mogu povećati plate zaposlenima u prosveti - poručio je Vučević.

Izmene obuhvataju i vaspitačice

On je naveo da će se kroz izmenu uredbe o koeficijentima obuhvatiti i vaspitačice u predškolskim ustanovama.

- Da ne bi bilo da su vaspitačice u predškolskim ustanovama zaboravljene. To neće biti lako za lokalne samouprave. Država smatra da nije fer da vaspitačice, odnosno predškolske ustanove, ostanu zapostavljene - dodao je on.

Vučević je naveo i da sledi ubrzan nastavak razgovora sa sindikatima oko visokoškolskih ustanova.

- Da sa njima konačno rešimo da li idemo u aneks kolektivnog ugovora ili idemo na što brže usvajanje zakona o finansiranju univerziteta, odnosno fakulteta, to je ostalo kao otvoreno pitanje. Sad imate konkretni dogovor sa vladom, sa predsednikom države kako da vam se povećaju plate i u kom roku i u kom iznosu", dodao je.

Školska godina počinje 20. januara, ko krši zakon snosiće konsekvence

Vučević je rekao da je njegova poruka da školska godina počinje 20. januara.

- Moja poruka što se tiče prosvete, školska godina počinje 20. januara, tačka. Produžili smo rok za zaključenje ocena do 24. ili 25. januara. Može da zaključi ocene, neće se insistirati do 20. januara, to je deo dogovora. Imaju dovoljno vremena da zaključe ocene, govorimo o prvom polugodištu, tako da je to dovoljno. Svi oni koji budu kršili zakon, ne uživaju podršku i zaštitu sindikata, i ko krši zakon, snosi konsekvence. Vrlo su proste stvari, to su državne škole. Poruka moja đacima i roditeljima, da vas ne bi bombardovali kroz medije zbog pritisaka koji izmišljaju razne stvari. Škole počinju da rade, odnosno školska godina za celu Republiku Srbiju počinje 20. januara. Kome nisu zaključene ocene, produžava se rok za zaključenje ocena do 24. ili 25. januara - rekao je premijer.

(Blic)