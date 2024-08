DANAS INTENZIVNI PLJUSKOVI: RHMZ upozorava - pašće velika količina kiše za kratko vreme

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da su danas na zapadu i jugozapadu Srbije mogući intenzivni pljuskovi sa količinom padavina većom od 20 l/m2 za kratko vreme.

FOTO: AP/Tanjug

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti mestimično očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i prosečnom količinom padavina koja u većini mesta neće biti velika (od 5 do 10 l/m2).

Samo se na zapadu i jugozapadu Srbije izolovano mogu javiti i intenzivni pljuskovi sa količinom padavina većom od 20 l/m2 za kratko vreme, navodi RHMZ.

U sredu i četvrtak (28-29. avgusta) promenljivo oblačno i dalje toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u oblastima južnije od Save i Dunava uz lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Od petka do nedelje (od 30. 8. do 1. 9) pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 °S.