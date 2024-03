Koji je brend u Srbiji stvarno kvalitetan: Ovo sigurno znate

Sigurno ste milion puta probali kvalitetni proizvod ovog brenda u Srbiji, a da niste ni znali zašto vam se sviđa

Foto: Shutterstock

Znate ono kad probate nešto pa onda nastavite to da kupujete... i ne razmišljate zašto - kao da ste navikli da uvek iz prve otkrivate kvalitet? E, to vam se sigurno desilo milion puta, a da niste ozbiljno ni pomišljali šta vas to čini "zalepljenim" za neki brend. Pa da krenemo redom...

Pre svega, vama se sigurno dopada tekstura proizvoda. Na primer, kod toalet-papira, sigurno birate onaj koji traje duže, čija je cena pristojna i koji vam ne izaziva nikakve alergijske reakcije. A to potonje je, priznaćete, najvažnije.

Upravo zato ste se uvek vraćali Perfeksu! Razmislite, taj toalet-papir ima dosta namotaja i veoma je mekan. Najbolje od svega, uvek ima veliki izbor, pa možete birati razne vrste - od onih sa utisnutim patkicama preko mirisnih pa sve do nebeljenih.

Od one reklame koja nam je obeležila detinjstvo pa sve do danas, ostali smo verni Perfeksu, ali samo zato što je i on uvek bio veran nama.

U njegovim papirima nema podmetnutih reciklažnih delova. Pravi se od čiste celuloze.

Osim toga, da li ste razmišljali ko mora više standarda kvaliteta da ispuni, veliki brend ali iz male Srbije koji ide na veliko tržište ili čuveni brend koji dolazi na malo tržište? Odgovor vam je, sigurno, jasan. I tu je Perfeks bez premca.

Vama sigurno ne znače ništa standardi koje ti toalet-papiri ispunjavaju, ali oni su merilo kvaliteta. Postoje kontrole koje prate svaki korak u proizvodnji, i baš te kontrole je Perfeks prošao. Da, zato vam se sviđa.

Sviđa vam se i što vam nikad nije "nabudžio" cenu pa je naglo spuštao.

Sviđa vam se jer je deo vaše porodice, vaše higijene, vašeg ličnog izraza.

Perfeks volimo jer je kvalitetan, svake godine sve bolji i uvek na visini zadatka.

E, to je brend koji ste milion puta probali, svakog dana je uz vas i neće vas izneveriti.

Da, to sigurno znate.