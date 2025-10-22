Penzioneri

Savetodavni dani Fonda PIO sa mađarskim i nemačkim fondovima

V.N.

22. 10. 2025. u 11:46

U prvoj polovini novembra Republički fond PIO organizuje međunarodne dane razgovora sa nosiocima obaveznog socijalnog osiguranja Mađarske i Nemačke.

Саветодавни дани Фонда ПИО са мађарским и немачким фондовима

Foto: Printskrin/ PIO fond

U Filijali Fonda PIO u Senti (Karađorđeva 7) 4. novembra održava se savetodavni dan penzijskih fondova Srbije i Mađarske, na kome će stručnjaci fondova, kroz neposredni razgovor sa osiguranicima koji imaju staž u dve države, pružiti savet i dati informacije o pravima i mogućnostima ostvarivanja prava, kao i ponuditi odgovore korisnicima koji su po osnovu staža u Srbiji i Mađarskoj već ostvarili pravo a imaju potrebe za dodatnim informacijama. 

Zainteresovani građani bi trebalo da se prijave na telefone 024/415-0901, 021/487-7555 i 021/487-4523, kako bi obezbedili termin razgovora i iskoristili priliku za dobijanje stručnih saveta od stručnjaka oba fonda istovremeno, na jednom mestu. 

Osim toga, Fond PIO organizuje i međunarodne dane razgovora sa Nemačkom, koji se održavaju 4. novembra 2025. godine u Filijali Niš ( Prijezdina 1), dok će u Beogradu dani razgovora biti održani 5. i 6. novembra 2025. godine (prostorije Fonda PIO u Pariskoj 9).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između dve zemlje.
Svi zainteresovani bi trebalo da prijave učešće i zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.

Republika Srbija sprovodi međunarodne ugovore u oblasti socijalnog osiguranja sa 35 država, kojima su uređena pitanja penzijskog, invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja.

Radi efikasne primene ovih ugovora, redovno se organizuju međunarodni savetodavni dani, na kojima se pruža puna pravna pomoć osiguranicima i korisnicima prava koji imaju periode osiguranja navršene u tim državama, daju saveti radi razjašnjenja eventualnih spornih situacija, informacije o postupku ostvarivanja prava primenom bilateralnog sporazuma, o toku postupka, uslovima za ostvarivanje prava, visini i načinu obračuna penzija i drugih davanja, isplati prava i sl.

Novosti
