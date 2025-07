ATENTAT PLANIRAN NA DAN UBISTVA KNEZA MIHAJLA: Pojedici u među zaverenicima su sumnjali u nameru i iskrenost poručnika Petra Živkovića

DANAS je prva asocijacija na Majski prevrat, verovatno za većinu, pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis. Međutim, ako bismo napravili dublju analizu zasnovanu na konkretnim zadacima koji su bili povereni svakom zavereniku, onda bi Đorđe Genčić morao zauzeti prvo mesto.

RAZLAZ Đorđe Genčić i kralj Aleksndar u vreme bliske saradnje, Foto "Vikipedija"

Bez njegovih diplomatskih i političkih aktivnosti, ne bi bilo povezivanja i odobrenja od predstavnika najvećih sila prisutnih na Balkanu: Austrougarske i Rusije. Pre toga, on je kontaktirao Jašu Nenadovića, sekretara kneza Petra Karađorđevića u Beču, i ugovorio sastanak na kom su dobili pristanak i od samog kneza Petra. Stoga se može reći da je sve pripreme na visokom nivou završio upravo Đorđe Genčić i da je on bio siva eminencija prevrata.

„Prva i najveća Genčićeva zasluga bila je ta, da je preko svojih veza osigurao podršku zaveri i vlade Austrougarske i vlade Rusije. Tog mišljenja, da je Genčić bio stvarna duša zavere, bio je i njegov tast (a posle prevrata njegov veliki protivnik), poznati beogradski advokat Aca Novaković. Po njegovim rečima, iskazanim upravo onda kad je sa Genčićem bio u velikoj zavadi, Genčić nije bio samo duša zavere, nego i njen začetnik i glavni organizator.

Miljenik kralja Milana, i jedan od najpouzdanijih ministara kralja Aleksandra, Genčić je bio obrenovićevac iz ubeđenja. Kao ministar policije u vreme Ivanjdanskog atentata 1899. godine, u svemu udovoljavajući volji kralja Aleksandra i kralja Milana (tada već eks-kralja i samo komandanta aktivne vojske) on je na stotine ljudi zatočio u kazamate kalemegdanske tvrđave, u ćelije u kojima se nije znalo kada je dan a kada je noć. Među tim nesrećnicima se nalazio i Nikola Pašić.

Po ličnom Genčićevom naređenju, Pašiću je teški okov stavljen i na ruke i na noge, tako da se nije mogao ni pomaći niti išta sam za sebe učiniti. A kad je na intervenciju vlade Rusije i Austrougarske, kralj Aleksandar morao da odustane od slanja Pašića na gubilište, Genčić se primio jedne krajnje nečasne uloge. Primio se da Pašića navede na bacanje na kolena pred kraljem Aleksandrom i kraljem Milanom.

ULASKOM Đorđa Genčića u zaveru, ne samo da se ostvarila podrška najvećih sila zainteresovanih za dešavanja na Balkanu i kontaktiranje kneza Petra Karađorđevića, već se uvodi sistem u zaveru, koji je bio neophodan. Održavaju se redovni i detaljni sastanci, uglavnom u Genčićevom vinogradu, analiziraju oficiri koji se uvode u zaveru i postavlja konačno pravilo da se zaverenici potpišu na dokument kojim se obavezuju na lojalnost i učešće u zaveri. Time su želeli da na neki način filtriraju zaverenike, u isto vreme držeći ih pod kontrolom da neko ne propriča o planovima. Taj dokument je bio sročen u formi zakletve i napisao ga je Dragutin Dimitrijević Apis:

„Uviđajući sigurnu propast otadžbine ako se današnje stanje produži za najkraće vreme, i oglašavajući kao najglavnije vinovnike za sve kralja Aleksandra i njegovu milosnicu Dragu Mašin, zaklinjemo se i potpisima svojim obavezujemo da ćemo ih pobiti. Na presto srpski, opran krvlju ovih beščasnika, dovešćemo Petra Karađorđevića, unuka Voždovog i sina zakonitog kneza pok. Aleksandra Karađorđevića“.

Kada je poručniku Petru Živkoviću predočeno da treba da potpiše ovu zakletvu, on je smatrao da nije u redu da se sumnja u njegovu nameru i iskrenost. Deo krivice za ovakvu reakciju snosi i poručnik Antonije Antić, koji je ubeđujući ga da potpiše Zakletvu, rekao: Vođe zavere smatraju da će on pre izdati, nego ostati dosledan...

NA KRAJU je poručnik Živković, izuzetno revoltiran, potpisao zakletvu, uz napomenu da neće učestovati zbog nepoverenja u zaveru, i o tome ostavio svedočanstvo:

„Jednog dana krajem marta poručnik Anta Antić poručio mi je da kad budem izašao na ručak, svratim u njegov stan u Njegoševoj ulici. Ja odem do njega zateknem ga u stanu i on mi reče: Kako je morao da kaže vođama zavere za moj pristanak da stupim u zaveru, ali su se oni strašno uplašili zbog tog saznanja i da su pored svega njegovog uveravanja, smatrali da ću ja stvar pre izdati nego ostati dosledan, pošto su me skoro doveli u Gardu i dobio sam čin poručnika i zato je potrebno da potpišem spisak zaverenika radi njihovog umirenja. Antić mi je rekao, da postoje dva spiska: niški i beogradski i da treba da potpišem jedan koji hoću. Ovaj postupak Antićev jako me je revoltirao, jer mi je obećao, da neće nikome reći za moje stupanje u zaveru. Nije prošlo ni pola sata od našeg razgovora dođoše kod Antića kapetani Ilija Radivojević i Pera Prokić...Dolazak ove dvojice kod Antića bio mi vrlo sumnjiv kao da je u vezi razgovara koje sam imao sa njim.

Čim su došli Radivojević i Prokić otpočeli su isti razgovor koji je ranije vodio Antić sa mnom... Tom su mi prilikom kazali, da su u zaveri inžinjerijski pukovnik Damnjan Popović i bivši ministar Đoka Genčić, pešadijski major Milivoje Anđelković, Aleksandar Mašin, pukovnik u penziji ... Radivojević je uvredljivo uzviknuo: Evo ti spiskovi, uzmi ih i nosi Kralju. To me je jako uvredilo, ta sumnja i nepoverenje i ja sam revoltiran uzeo pero i potpisao jedan spisak (ne sećam se koji) rekavši im, da neću biti izdajnik, moja glava neka ide s vašim, ako budemo uhvaćeni, ali nikome usluge neću činiti ni učestovati u izvršenju zavere, kad kod vas može nastati takvo sumnjičenje. Tako sam se razišao s napred imenovanim, tvrdo rešen, da izvršim, što sam bio rekao“.

KAKO je izgledao plan za izvršenje vojnog puča koji je toliko dugo bio razrađivan?

„Za dan njegovog izvršenja odrediše prvo na redu Naumovićevo dvorsko dežurstvo, noć 28/29. maja. Ali, začudo, nikome od prisutnih, tom prilikom, nije palo na um podudarnost istorijskog datuma, tog dana je izvršen i atentat na kneza Mihaila Obrenovića.

Ugovoreni znak utvrdiše da bude pelerina, po koju će Naumović oko pola noći, ili kada on nađe da je čas, uputiti jednoga od gardista svojoj kući, sa nalogom da mu je donese. To će značiti da i zaverenici mogu krenuti.

Plan izvršenja pretresoše toga večera po nekoliko puta i najzad odlučiše da se u Dvor upute oko 2 časa posle pola noći, sa ovakvim rasporedom: Grupa oficira izvršilaca, 28 na broju (mahom oficira koji nemaju trupu, a iz unutrašnjosti poimenično pozvani), nalaziće se u 01:45 časova u Oficirskom domu. Sve do tog vremena, podeljeni u pet grupa, provešće u pet raznih kafana, i to: jedni kod Slavije, drugi u Oficirskom domu, treći kod Stare Skupštine, četvrti kod Takova, i peti kod Kolarca. Ove grupe krenuće sa svojih mesta i udesiti tako da onog istog momenta, kad komandant šestog puka, potpukovnik Petar Mišić, bude sa bataljonom naišao pored Oficirskog doma, mogu stupiti na čelo bataljona i tako pred njim prodreti u Dvor, glavnom kapijom između nove i stare kuće.

Odmah za ovim bataljonom prolazi kapetan Kostić sa svojom četom pešačke garde, pa ide pravo na žandarm-kapiju, prema Krunskoj ulici. Teškoća koja im zadade naročito veliku brigu bila je u tome što se nije znalo ko će od gardijskih oficira voditi stražu i sa njom ići na dvorsku službu određenog dana. Jer od sve garde, jedino dva privrženika, kapetan pešačke Lj. Kostić i konjički oficir Petar Živković, mogli su doći na red. Zato je, i po svaku cenu, trebalo udesiti da se neizostavno jedan od njih nađe na ovoj dužnosti.

Posle dugog višečasovnog razmatranja, zaverenici se složiše da kapetanu Kostiću stave u dužnost, te da kako zna nađe načina da onoga dana komanduje stražom. Ali kapetan Kostić ne pristade, posle čega ostade samo Živković“.

MOLBA ZA MILOST

ĐORĐE Genčić, ministar policije u vreme Ivanjdanskog atentata na kralja Milana 1899. godine, uopšte ne pominjući Nikoli Pašiću da je na intervenciju Rusije i Austrougarske dvor odustao od njegovog slanja na gubilište, Genčić je vođi radikala danima ulivao u glavu, da život može spasiti samo tako ako kralju Aleksandru uputi molbu za milost. Kasnije je Đorđe Genčić pričao po Srbiji kako je on spasio život Nikoli Pašiću zalažući se kod Obrenovića da ga "poštede".

SUTRA: PLETENjE BIČA ZA UKLANjANjE PREZRENOG KRALjEVSKOG PARA