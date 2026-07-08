Dr Novosti

SOČNA, OSVEŽAVAJUĆA I ZDRAVA: Malina - Prija srcu i krvnim sudovima

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

08. 07. 2026. u 06:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MALINA nije cenjena samo zbog prijatnog ukusa već i zbog bogatstva hranljivih i bioaktivnih materija.

СОЧНА, ОСВЕЖАВАЈУЋА И ЗДРАВА: Малина - Прија срцу и крвним судовима

Foto: Depositphotos/ york010

 Sadrži vitamin C, vlakna, mangan i brojne antioksidanse, među kojima se posebno izdvajaju antocijanini i elaginska kiselina. Zbog toga se često navodi kao voće koje može doprineti zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i podršci opštem zdravlju organizma.

Redovna umerena konzumacija malina može da bude korisna za zdravlje krvnih sudova, varenje i kontrolu telesne mase, jer vlakna doprinose dužem osećaju sitosti i pravilnom radu creva. Zbog visokog sadržaja vode i relativno male energetske vrednosti, malina je čest izbor u laganoj letnjoj ishrani.

Pored ploda, u narodnoj medicini dugo se koristi i list maline. On sadrži tanine i druge biljne materije koje imaju blago adstringentno dejstvo, pa se tradicionalno primenjuje u obliku čaja kod blagih stomačnih tegoba i za ispiranje usne duplje. Ipak, treba imati u vidu da se ovakva primena zasniva pre svega na tradicionalnoj upotrebi, dok su naučni dokazi za pojedine zdravstvene tvrdnje ograničeni.

Čaj od lista

KAŠIKU suvog lista maline prelijte šoljom ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Procedite i pijte mlako. Najčešće se pije jedna do dve šolje dnevno kod blagih probavnih tegoba ili kao osvežavajući biljni napitak.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema Istočni štit od Finske do Rumunije - posebno ih brine Ahilova peta
Svet

0 0

STRAH OD RUSIJE PRED NATO SAMIT: Evropa sprema "Istočni štit" od Finske do Rumunije - posebno ih brine "Ahilova peta"

EVROPSKI reporteri obišli su tri najizloženija dela istočne granice Evrope: šumovitu granicu Finske sa Rusijom, utvrđenu poljsku granicu prema Kalinjingradu i Belorusiji, kao i ranjivi deo Litvanije kod Suvalskog koridora - kako bi procenili koliko su države na prvoj liniji NATO spremne za mogućnost da Moskva napadne Alijansu. Ono što su zatekli, uoči ključnog samita NATO u Ankari ove nedelje, je da kontinent ubrzano utvrđuje svoje istočne granice.

07. 07. 2026. u 10:25

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPREZNO SA LEKOVIMA TOKOM LETA: Mogu da izazovu fototoksične reakcije, proverite šta pijete pre izlaganja suncu
Dr Novosti

0 1

OPREZNO SA LEKOVIMA TOKOM LETA: Mogu da izazovu fototoksične reakcije, proverite šta pijete pre izlaganja suncu

MNOGI lekovi mogu da povećaju osetljivost kože na sunčeve zrake i izazovu neželjene reakcije čak i nakon kratkog boravka na suncu. Ove reakcije nazivaju se fotosenzitivnost i mogu da se ispolje kao crvenilo, osip, peckanje, svrab, plikovi ili tamne fleke na koži. Zbog toga je važno da osobe koje koriste određene lekove budu posebno oprezne tokom leta i da se pre izlaganja suncu posavetuju sa lekarom ili farmaceutom.

05. 07. 2026. u 07:00

SADA JE VREME DA GA NAPRAVITE: Kantarionovo ulje, neguje i štiti kožu
Dr Novosti

0 2

SADA JE VREME DA GA NAPRAVITE: Kantarionovo ulje, neguje i štiti kožu

KANTARION se svrstava među najcenjenije lekovite biljke u narodnoj medicini, a njegovo ulje se vekovima koristi za negu i zaštitu kože. Zahvaljujući sastojcima sa protivupalnim i regenerativnim dejstvom, kantarionovo ulje može pomoći kod suve i ispucale kože, manjih ogrebotina, površinskih iritacija i zarastanja sitnih ožiljaka.

04. 07. 2026. u 07:00

UPOZORENJE NEMAČKIH STRUČNJAKA: Vrućine postaju javnozdravstveni problem
Dr Novosti

0 0

UPOZORENJE NEMAČKIH STRUČNJAKA: Vrućine postaju javnozdravstveni problem

SVE učestaliji i intenzivniji toplotni talasi predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje ljudi, a posledice visokih temperatura ne pogađaju samo starije i hronične bolesnike, već mogu ozbiljno ugroziti i mlađe, zdrave osobe. Na to upozoravaju nemački stručnjaci u tekstu koji je tokom juna objavio javni servis SWR, povodom Dana akcije protiv vrućine.

03. 07. 2026. u 14:45

Politika
Tenis
Fudbal
HALID OTKRIO BOLNU ISTINU: Plaćao alimentaciju, a onda saznao da dete možda nije njegovo

HALID OTKRIO BOLNU ISTINU: Plaćao alimentaciju, a onda saznao da dete možda nije njegovo