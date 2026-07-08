SOČNA, OSVEŽAVAJUĆA I ZDRAVA: Malina - Prija srcu i krvnim sudovima

MALINA nije cenjena samo zbog prijatnog ukusa već i zbog bogatstva hranljivih i bioaktivnih materija.

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Sadrži vitamin C, vlakna, mangan i brojne antioksidanse, među kojima se posebno izdvajaju antocijanini i elaginska kiselina. Zbog toga se često navodi kao voće koje može doprineti zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i podršci opštem zdravlju organizma.

Redovna umerena konzumacija malina može da bude korisna za zdravlje krvnih sudova, varenje i kontrolu telesne mase, jer vlakna doprinose dužem osećaju sitosti i pravilnom radu creva. Zbog visokog sadržaja vode i relativno male energetske vrednosti, malina je čest izbor u laganoj letnjoj ishrani.

Pored ploda, u narodnoj medicini dugo se koristi i list maline. On sadrži tanine i druge biljne materije koje imaju blago adstringentno dejstvo, pa se tradicionalno primenjuje u obliku čaja kod blagih stomačnih tegoba i za ispiranje usne duplje. Ipak, treba imati u vidu da se ovakva primena zasniva pre svega na tradicionalnoj upotrebi, dok su naučni dokazi za pojedine zdravstvene tvrdnje ograničeni.

Čaj od lista KAŠIKU suvog lista maline prelijte šoljom ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta. Procedite i pijte mlako. Najčešće se pije jedna do dve šolje dnevno kod blagih probavnih tegoba ili kao osvežavajući biljni napitak.