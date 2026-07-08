Fudbal

GOREĆE PLANETA! Ovo su svi parovi i termini četvrtfinala Svetskog prvenstva

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08. 07. 2026. u 06:52

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Pobedama Argentine nad Egiptom (3:2) i Švajcarske nad Kolumbijom (0:0, 4:3 posle penala) kompletirana je osmina finala Svetskog prvenstva. Poznati su svi parovi četvrtfinala, u kojem će učestvovati šest evropskih reprezentacija, kao i po jedna afrička i južnoamerička selekcija.

ГОРЕЋЕ ПЛАНЕТА! Ово су сви парови и термини четвртфинала Светског првенства

Photo: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia

Sreda je prvi dan bez utakmica na Svetskom prvenstvu, a do sada je odigrano 96 mečeva. Do kraja turnira ostalo je još osam  - četiri četvrtfinala, dva polufinala, finale i utakmica za treće mesto.

Četvrtfinale počinje u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka, koja se igra od 22 časa po srpskom vremenu, a dan kasnije od 21 čas u Inglvudu igraju Španija i Belgija. Pobednici tih duela sastaće se u polufinalu.

Norveška i Engleska igraju u subotu od 23 časa na stadionu Hard Rok u Majamiju, dok će četvrtfinale zatvoriti duel Argentine i Švajcarske. Biće to poslednja utakmica Svetskog prvenstva koja počinje u noćnom terminu po srpskom vremenu. Meč na stadionu Arohed počinje u noći između subote i nedelje od tri časa.

Pobednici prva dva četvrtfinala sastaće se u prvom polufinalu, koje je na programu 14. jula od 21.00 u Dalasu, dok će pobednici druga dva para igrati 15. jula od 21.00 u Atlanti. Reprezentacije poražene u polufinalu imaće priliku da se bore za bronzanu medalju u utakmici za treće mesto, koja će biti odigrana 18. jula od 23.00 u Majamiju. Finale je zakazano za 19. jul od 21.00 u Nju Džersiju. 

ČETVRTFINALE MUNDIJALA

Četvrtak

Francuska - Maroko 22.00

Petak 
Španija - Belgija 21.00

Subota
Norveška - Engleska 23.00

Nedelja

Argentina - Švajcarska 03.00

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