GOREĆE PLANETA! Ovo su svi parovi i termini četvrtfinala Svetskog prvenstva
Pobedama Argentine nad Egiptom (3:2) i Švajcarske nad Kolumbijom (0:0, 4:3 posle penala) kompletirana je osmina finala Svetskog prvenstva. Poznati su svi parovi četvrtfinala, u kojem će učestvovati šest evropskih reprezentacija, kao i po jedna afrička i južnoamerička selekcija.
Sreda je prvi dan bez utakmica na Svetskom prvenstvu, a do sada je odigrano 96 mečeva. Do kraja turnira ostalo je još osam - četiri četvrtfinala, dva polufinala, finale i utakmica za treće mesto.
Četvrtfinale počinje u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka, koja se igra od 22 časa po srpskom vremenu, a dan kasnije od 21 čas u Inglvudu igraju Španija i Belgija. Pobednici tih duela sastaće se u polufinalu.
Norveška i Engleska igraju u subotu od 23 časa na stadionu Hard Rok u Majamiju, dok će četvrtfinale zatvoriti duel Argentine i Švajcarske. Biće to poslednja utakmica Svetskog prvenstva koja počinje u noćnom terminu po srpskom vremenu. Meč na stadionu Arohed počinje u noći između subote i nedelje od tri časa.
Pobednici prva dva četvrtfinala sastaće se u prvom polufinalu, koje je na programu 14. jula od 21.00 u Dalasu, dok će pobednici druga dva para igrati 15. jula od 21.00 u Atlanti. Reprezentacije poražene u polufinalu imaće priliku da se bore za bronzanu medalju u utakmici za treće mesto, koja će biti odigrana 18. jula od 23.00 u Majamiju. Finale je zakazano za 19. jul od 21.00 u Nju Džersiju.
ČETVRTFINALE MUNDIJALA
Četvrtak
Francuska - Maroko 22.00
Petak
Španija - Belgija 21.00
Subota
Norveška - Engleska 23.00
Nedelja
Argentina - Švajcarska 03.00
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