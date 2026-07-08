"RETKI SU PRAVI, VUČIĆEVA REČ SE POŠTUJE": Analitičari o Trampovom ponovnom citiranju srpskog predsednika

SRBIJA se nalazi u trenutku važnih geopolitičkih pomeranja, a politika balansiranja između velikih sila dobija novu dimenziju. Predsednik Aleksandar Vučić u prethodnom periodu nastavio je intenzivnu diplomatsku aktivnost – od susreta sa evropskim zvaničnicima do posete Kini. I dok Beograd nastoji da očuva svoju poziciju u složenim međunarodnim odnosima, poruke koje stižu iz Vašingtona dodatno je jačaju.

to: Printskrin Truth Social/Donald J. Trump

Činjenica da je Donald Tramp ponovo podelio intervju Aleksandra Vučića, u kojem srpski predsednik govori o odnosima Srbije i SAD i poziva ga da poseti Beograd, tumači se kao signal mogućeg još boljeg poglavlja u odnosima dve zemlje.

Pitanje koje se sada postavlja jeste da li će ovakav pristup američke administracije označiti novu fazu u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Prema oceni analitičara, upravo će odnos prema Srbiji biti jedan od važnih pokazatelja budućeg američkog angažmana na Balkanu.

Istoričar Srđan Graovac mišljenja je da je ponovno deljenje Vučićevog intervjua za Foks njuz od strane američkog predsednika Donalda Trampa "još jedna potvrda da je predsednik Vučić neko ko svojim autoritetom daleko nadmašuje kapacitete svoje zemlje."

- Kada bismo uzeli u obzir kapacitete kojima naša zemlja raspolaže - broj stanovnika, resursi, veličina teritorije - Srbija bi spadala u red manjih zemalja, čiji lideri nemaju poseban značaj na globalnom nivou, sem ako nemaju ličnih sposobnosti i kvaliteta kojima će se izdići iznad toga i ostvariti politički uticaj poput predsednika Vučića. On svojom harizmom i ugledom koji ima na međunarodnom nivou može da se izdigne i tako podigne ugled svoje zemlje. Upravo takvi, koji su retki, kao što su Aleksandar Vučić ili kao što je bio Viktor Orban, koji su svojim ličnim sposobnostima i znanjem uspeli da se nametnu kao neko čija se reč čuje i poštuje, čije mišljenja se sluša u najvišim krugovima kad se govori o međunarodnim odnosima - rekao je Graovac za "Novosti".

Foto: CZDS Srđan Graovadž

Potom je podsetio na brojne susrete Aleksandra Vučića poslednjih meseci.

- Potvrda toga su brojni sastanci koje je Aleksandar Vučić imao sa najznačajnijim svetskim liderima. Sa ruskim predsednikom Putinom, kineskim liderom Si Đinpingom, zatim odličja koje je dobio i u Moskvi i u Pekingu, pa brojni sastanci sa liderima evropskih država, Evropske unije, bilo sa Ursulom fon der Lajen, bilo sa Makronom, bilo sa Angelom Merkel, ranije, dok je ona bila ključni čovek Evropske unije. Dakle, Aleksandar Vučić je stekao visoko poštovanje najznačajnijih svetskih lidera - kazao je Graovac.

Potom je dodao:

- Ipak, za Srbiju je jedan od najvećih nedostataka bio to što sa Amerikancima nismo uspeli da izgradimo bliže odnose. Na tome se radilo za vreme prvog Trampovog mandata, kao što se radi i sada, i možemo slobodno da kažemo da ponovno citiranje Vučićevog intervjua od strane Donalda Trampa ukazuje da nam sledi produbljivanje srpsko-američkih odnosa i da je predsednik Tramp neko ko želi da sa predsednikom Vučićem jača saradnju i doprinese da Srbija i Sjedinjene Američke Države izgrade stabilno strateško partnerstvo. Time bi Srbija faktički uspela da reši i pitanje odnosa sa SAD. I ja upravo u tom kontekstu gledam taj odnos Trampa prema Vučiću - iz ovoga se jasno može videti da i on spada u red svetskih lidera koji cene predsednika Vučića i koji su spremni da saslušaju šta je to što on ima da kaže - ocenio je Graovac.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Novinar Dejan Miletić smatra da sada već "gotovo sa potpunom sigurnošću da kažemo da ponovno objavljivanje intervjua predsednika Vučića od strane Donalda Trampa nije puka formalnost, već jasna poruka".

- Jasno je da je Trampu sadržaj tog intervjua veoma interesantan i da je na pravi način primio poruku o značaju daljeg približavanja Beograda i Vašingtona. Gospodin Tramp Srbiju posmatra kroz prizmu jednog pragmatičnog pristupa koji nije zasnovan na antagonizmu prema Sjedinjenim Američkim Državama, već na težnji ka ojačavanju političkih odnosa, pre svega kroz jačanje ekonomske saradnje. Ono što je američki predsednik u svom prvom mandatu pokušao da uradi kroz ekonomsko povezivanje regiona, verujem da će sada imati priliku da nastavi da realizuje. Srbija je u tom smislu važan partner. Mislim da je gotovo izvesno da je Tramp shvatio da je Srbija ključni igrač u regionu. U tom smislu, na pragmatičan način, kako on to i posmatra, jasno mu je da dobri odnosi sa Srbijom znače aktivno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u regionu, i to na najbolji mogući način. A sve što se dešava u poslednje vreme – od poseta ljudi iz Trampovog okruženja, poput pastora Marka Bernsa koji je sa patrijarhom Porfirijem obišao manastire na Kosovu i Metohiji do ponovnog deljenja intervjua predsednika Vučića – po mom mišljenju predstavlja jasne signale da možemo očekivati kvalitetnije odnose Srbije i SAD. Takođe smatram da postoji realna mogućnost da gospodin Tramp poseti Beograd na jesen ili do kraja godine - izjavio je Miletić za "Novosti".

Foto. privatna arhiva Dejan Miletić

On je naglasio da su ovo jasne poruke ne samo Srbiji, već i regionu, kao i da Tramp drugačije posmatra Srbiju u odnosu na prethodne predsednike SAD.

Miletić je ocenio da Tramp ima drugačiji pristup regionu i rešavanju problema, pre svega u kontekstu ekonomske saradnje, a ne kroz nametanje političkih priča ili pritisaka na Srbiju.

- Zato ovo nije partijsko pitanje, već pitanje nacionalnog interesa države koji narod Srbije jako dobro razume. Ovo nema veze s ličnim benefitima predsednika Vučića, već sa interesima ove zemlje i celog regiona. Važno je da Srbija balansira odnose sa Amerikom kako bi održala ravnotežu u svojoj spoljnoj politici. Ne vidim da će neko pokušati da politizuje ovu temu i da pokuša da iz toga profitira. Naprotiv, Srbija može samo da nanese štetu sebi ako se bude protivila inicijativama za približavanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama - zaključio je Dejan Miletić.

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