VUČIĆ O RASPRAVI U CRNOJ GORI: Pravili su državu da bi izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, obraćajući se učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU, osvrnuo se na raspravu o srpskom jeziku u Crnoj Gori

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- Pa to je sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Samo je meni bilo malo iznenađujuća rasprava, ja sam očekivao da će ipak oni da se bave svojim pitanjima. Da će da se bave nekim svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima, oni su se bavili napadima na Srbiju. Dobro, to govori kakvo je raspoloženje, valjda smo mi najkrivlji ili mi pravimo neki problem u životu, tako da. .. Sve očekivano - naveo je Vučić.

Istakao je da ćemo mi uvek da ih gledamo kao braću, prijatelje, ali ćemo da čuvamo svoju državu, svoju državnost i svoj ponos i svoj obraz.

- Gledati da ne odgovaramo na sve, u nekim stvarima morate recipročno da odgovorite. A što se tiče srpskog jezika, trobojke, pa to, oni su 2006. pravili državu da bi upravo izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj. Najveći broj ljudi u Crnoj Gori govori srpskim jezikom, a zamislite, to nije ni službeni jezik niti bilo šta. Tako da, to govori s jedne strane o antisrpskoj prirodi režima, ali govori o tome da su došli na vlast isti ili još lošiji od onih koji su bili predstavnici režima Đukanovića, dakle. Tako da moramo da pokušamo da gradimo prijateljstva i da se borimo za to u budućnosti.

Nema velike filozofije. Teško je to zato što vi vidite da neki po svaku cenu žele da govore loše o Srbiji i nije jednostavno. Moramo mi da spuštamo loptu. Bili ste svedoci da nas svakoga dana tamo optužuju. To su najsmešnije stvari, ne možete da verujete dokle to ide, mi smo krivi zato što su oni prodali udeo u svojim akcijama, odnosno deo svojih akcija nekom drugom. Mi krivi zato što su oni nekom strancu nešto prodali od medija. Pa što si prodao? Niti imam veze sa kupovinom, niti sa prodajom. Pa što si ti to prodao? Uzeo si pare i opet sam ti ja kriv.

Neverovatne gluposti slušate, ali to vam je kada živite u svetu van realnosti, u kome je sve dozvoljeno i možete da vodite tu vrstu propagandne kampanje protiv nekoga, da vršite takvu dehumanizaciju, jer time znate da se dodvoravate nekim drugima. Zato što misle da kada pljunu na Srbiju, kada kažu sve najgore o Aleksandru Vučiću, misle da su se dogovorili, jednoj ambasadorki, dvojici ambasadora u Podgorici i još trojici, kojima će da jave o, kako se to kaže, o zloćudnom ili ne znam već kakvom, ruskom, srpskom uticaju i tako dalje.. Njihov izbor, jes' da je glupo, al šta da radimo - zaključio je Vučić.