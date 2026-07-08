FIFA POTVRDILA! Doneta odluka o Rusiji koja će podeliti planetu: Da li je na pomolu najveći skandal u istoriji fudbala?

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) napravio je veliki korak ka povratku ruskih sportista na međunarodnu scenu privremenim ukidanjem suspenzije Olimpijskom komitetu Rusije, koja je bila na snazi od 12. oktobra 2023. godine.

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Ovim potezom zvanično su prestale da važe i dosadašnje restriktivne preporuke MOK-a namenjene međunarodnim sportskim federacijama.

Odluku o eventualnom korišćenju ruske zastave, himne, državnih obeležja, kao i o organizovanju takmičenja na tlu Rusije, MOK je u potpunosti prepustio pojedinačnim sportskim savezima.

Nakon ove odluke, oglasila se i Svetska fudbalska federacija (FIFA), koja bi uskoro mogla da ublaži sopstvene sankcije.



"FIFA je upoznata sa odlukom MOK-a. Analiziraćemo je pre nego što odlučimo o narednim koracima u koordinaciji sa relevantnim zainteresovanim stranama", navodi se u saopštenju koje prenosi Skaj njuz.



Ruski klubovi i reprezentacije suspendovani su od strane FIFA i UEFA od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Zbog ove zabrane, Rusija je propustila Svetsko prvenstvo 2022, Svetsko prvenstvo za žene 2023. godine, kao i Mundijal 2026. godine.

Predsednik FIFA Đani Infantino izjavio je da bi trebalo razmotriti povratak ruskih timova, ocenivši da sportska izolacija "nije postigla ništa, osim što je stvorila više frustracija i mržnje".

Kao uvod u potencijalni povratak, FIFA je ranije odobrila učešće reprezentacije Rusije do 15 godina na Svetskom prvenstvu za taj uzrast, koje se u oktobru održava u Azerbejdžanu.

Sa druge strane, UEFA je prošle godine odustala od sličnog plana da vrati ruske omladinske selekcije zbog oštrog protivljenja nekoliko evropskih fudbalskih saveza.

