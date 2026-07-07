Politika

PALE SU MASKE U CRNOJ GORI: Predsednik Vučić reagovao na sramnu odluku

V.N.

07. 07. 2026. u 17:00

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je nakon obraćanja na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU prokomentarisao to što u ustavnim promenama u Crnoj Gori nema mesta za sprski jezik.

ПАЛЕ СУ МАСКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ: Председник Вучић реаговао на срамну одлуку

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

 - Što se tiče srpskog jezika, trobojke, 2006. godine pravili su državu da bi izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj. Najveći broj ljudi u Crnoj Gori govori srpskim jezikom, koji nije službeni jezik, i to govori o antisrpskoj prirodi režima, ali i da su došli na vlast isti ili još i lošiji od onih koji su bili predstavnici režima Đukanovića - istako je predsednik Vučić na Instagram.

 - Mi ćemo uvek da ih gledamo kao braću, prijatelje, ali ćemo da čuvamo svoju državu, svoju državnost i svoj ponos, svoj obraz - dodao je Vučić.

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