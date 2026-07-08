Politika

BLOKADERI NEMAJU NI MALO SRAMA: Jezive izjave na račun penzionera, priželjkuju im smrt... (FOTO)

В.Н.

08. 07. 2026. u 08:13

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KADA pomislimo da su blokaderi svojim izjama i postupcima dotakli moralno dno, malo im treba da pokažu kako uvek može gore, i da su spremni udariti i na one najranjivije kategorije našeg društva. Ovog puta, na meti njihovih zlih kritika našli su se i penzioneri.

БЛОКАДЕРИ НЕМАЈУ НИ МАЛО СРАМА: Језиве изјаве на рачун пензионера, прижељкују им смрт... (ФОТО)

FOTO: Novosti

Kritika je za ovaj slučaj i blaga reč...

Kako se može videti u jednoj od objava na društvenoj mreži Iks, blkaderka na krajnje sraman i neprimeren način šalje poruku mržnje najstarijim građanima naše zemlje.

Pogledajte i sami o čemu je reč:

Foto: Printskrin

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