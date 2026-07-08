BLOKADERI NEMAJU NI MALO SRAMA: Jezive izjave na račun penzionera, priželjkuju im smrt... (FOTO)
KADA pomislimo da su blokaderi svojim izjama i postupcima dotakli moralno dno, malo im treba da pokažu kako uvek može gore, i da su spremni udariti i na one najranjivije kategorije našeg društva. Ovog puta, na meti njihovih zlih kritika našli su se i penzioneri.
Kritika je za ovaj slučaj i blaga reč...
Kako se može videti u jednoj od objava na društvenoj mreži Iks, blkaderka na krajnje sraman i neprimeren način šalje poruku mržnje najstarijim građanima naše zemlje.
Pogledajte i sami o čemu je reč:
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