BLOKADERI NEMAJU NI MALO SRAMA: Jezive izjave na račun penzionera, priželjkuju im smrt... (FOTO)

KADA pomislimo da su blokaderi svojim izjama i postupcima dotakli moralno dno, malo im treba da pokažu kako uvek može gore, i da su spremni udariti i na one najranjivije kategorije našeg društva. Ovog puta, na meti njihovih zlih kritika našli su se i penzioneri.

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Kritika je za ovaj slučaj i blaga reč...

Kako se može videti u jednoj od objava na društvenoj mreži Iks, blkaderka na krajnje sraman i neprimeren način šalje poruku mržnje najstarijim građanima naše zemlje.

Pogledajte i sami o čemu je reč:

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