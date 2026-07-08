LUDILO U NAJAVI! Zvezda saznala ime prvog rivala u Ligi šampiona, a pre toga stiže važna vest na Marakanu

Fudbaleri Larna opravdali su ulogu favorita u San Marinu, pobedivši domaći Tre Fiori sa 1:0 u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ovaj rezultat jasno ukazuje da će Crvena zvezda svoj evropski put ove sezone najverovatnije započeti u Severnoj Irskoj.

Revanš meč za sedam dana predstavljaće samo formalnost za ostrvsku ekipu.

Crvena zvezda će u prvom meču drugog kola gostovati u Severnoj Irskoj 21. ili 22. jula, dok je revanš na programu sedam dana kasnije na stadionu "Rajko Mitić".

Jedini gol na meču postigao je Metju Lusti u 45. minutu. Gosti su dominirali tokom svih 90 minuta, a skromni domaćin iz San Marina utakmicu je završio bez ijednog udarca u okvir gola.

Larn je mogao i do ubedljivijeg trijumfa, ali je strelcu jedinog pogotka u 77. minutu poništen drugi gol zbog prekršaja.

Pre prvog duela sa Larnom, crveno-beli će već 20. jula na žrebu saznati i potencijalne rivale za treće kolo kvalifikacija za elitno takmičenje.