Fudbaleri Švajcarske pobedili su Kolumbiju nakon penala i plasirali se u četvrtfinale Mundijala.

Foto: AP Photo/Abbie Parr

Kolumbija i Švajcarska odigrali su ne toliko zanimljivu utakmicu, pogotovo tokom prvih 45. minuta, kada praktično nije bilo nekih ogromnih prilika za postizanje gola. Jedinu pravu priliku je imala Kolumbija ali nije uspela da dođe do vođstva.

U nastavku se igra zaoštrila, viđeno je mnogo oštrih startova i čak tri žuta kartona, ali golova i dalje nije bilo, te se otišlo u produžetke.

Najbolju priliku u produžetku imao je fudbaler Kolumbije, Lukumi, koji je tokom prvog produžetka pogodio prečku. Takođe, imali su sto postotnu priliku i u drugom produžetku kada je Kampac u situaciji jedan na jedan sa golmanom nije uspeo da zatrese mrežu evropske selekcije. Otišlo se u penale, a tamo su Sančez i Ernandez bili tragičari pošto su promašili penali, pa je tako Švajcarska prošla u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Švajcarska - Kolumbija (kraj posle penala, 4:3)

Vargas pogađa, 4:3! Švajcarska je u četvrfinalu Mundijala!

Pogađa Luis Dijaz! Kolumbija je i dalje "živa".

Sedrik Iten pogađa! 3:2 za Švajcarsku. Ako Kolumbijci promaše naredni penal, ispadaju sa Mundijala.

Ernandez promašuje! Kolumbijci iz četvrte serije imaju samo dva postignuta gola.

Manuel Akanđi promašuje! Nakon treće serije, obe selekcije su po jednom promašile i rezultat je 2:2.

Kampaz pogađa, 2:2!

Amduni je bio siguran za Švajcarce, 2:1!

Davison Sančez pogađa prečku! Ostaje 1:1 nakon drugog izvedenog penala Kolumbije.

Granit Džaka pogađa na drugoj strani, 1:1!

Kolumbija je prva izvela penal, a pogodio je Kintero, 0:1!

Kraj drugog produžetka!

120' Gotov je i drugi produžetak, penali odlučuju putnika u četvrtfinale!

115' NESTVARAN PROMAŠAJ KAMPAZA! Jedan na jedan je imao sa golmanom Švajcarske, a šut mu je otišao iznad prečke. Neverovatno kako Kolumbijci sada nisu poveli sa 1:0.

112' Kintero je pokušao sa ruba šesnaesterca da pogodi rašlje ali je lopta otišla visoko iznad gola.

106' Počeo je drugi produžetak!

Kraj prvog produžetka!

Foto: (AP Photo/Lindsey Wasson Tekst potpisa

105' Luis Dijaz je imao šansu da promeni rezultat, međutim blok je odradio svoje, Kolumbija će dobiti samo korner.

99' PREČKA! Kakva šansa za Kolumbijce. Nakon kornera Lukumi je zahvatio loptu glavom a ona je odsela na prečki gola Švajcarske.

91' Počeo je prvi produžetak!

Kraj meča!

90' Kraj meča, 0:0, produžeci a možda će i penali odlučiti ko će na megdan Argentini.

79' Rezervisano se igra na obe strane u poslednjih nekoliko minuta. Kao da obe reprezentacije čekaju da produžeci odluče pobednika.

68' Evo i druge trominutne pauzu za osveženje.

63' VELIKA ŠANSA ZA KOLUMBIJU! Luis Suarez je iskoristio grešku Džake, prvi stigao do lopte, sam bio na nekih 22,23 metra od gola i šutirao ali lopte odlazi daleko pored desne stative.

55' Gađao je Švajcarac iz prekida, pored "živog zida" i pogodio spoljni deo mreže gola Kolumbije.

49' Ndoj traži penal ali je sudija samo odmahnuo i pokazao da se igra dalje.

46' Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena!

45+3' Nakon odigranih 45 minuta rezultat je isti kao i na početku meča - 0:0.

40' Poslednjih 10 minuta se malo umirio tempo meča, uglavnom se igra na sredini terena uz dosta kontakata sa obe strane.

30' Evo odgovora Švajcarske! Nakon greške u odbrani Kolumbije, praktično ni iz čega se stvorila šansa za Ridera koji je šutirao iskosa sa leve strane, ali je taj pokušaj uspeo da odbrani Vargas.

24' Sledi trominutna pauze za osveženje.

21' VELIKA ŠANSA! Gustavo Puerta je uputio snažan udarac sa ivice šestnaesterca. Njegov opasni pokušaj, upućen prema desnoj stativi, blokirao je Gregor Kobel koji sa odličnom obranom zaustavlja loptu. Kolumbija će izvesti novi korner.

13' Prva opasnost po jedan od dva gola na meču. Hames Rodrigez je izveo prekid, a golman Švajcarske uz velike napore uspeo da dođe do lopte pre napadača Kolumbije.

6' Prvi korner na meču za Kolumbiju je prošao bezopasno po gol protivnika.

1' Meč u Vankuveru je upravo počeo!

Sastavi:

Švajcarska: Kobel, Zakarija, Elvedi, Akandži, Rodriges, Frojler, Džaka, Ndoj, Rider, Jašari i Embolo.



Kolumbija: Vargas, Munjos, Sančes, Lukumi, Mohika, Puerta, Lerma, Arijas, Rodriges, Dijas i Suares.

Uoči meča:

Švajcarski su relativno lako izašli na kraj sa reprezentacijom Alžira u šesnaestini finala slavivši sa 2:0.

S druge strane, Kolumbija nije bila toliko ubedljiva, već je slavila sa "samo" 1:0 protiv Gane, te tako obezbedili osminu finala.

Reprezentacija koja ovde izađe kao pobednik u četvrtfinalu će igrati protiv aktuelnog svetskog prvaka Argentine.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“