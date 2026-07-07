"NISAM OPTIMISTA PO PITANJU BRZOG ČLANSTVA": Vučić na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

FOTO:TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ(STF)

Konferencija se održava u Palati Srbija.

Obraćanje predsednika Vučića

- Ponosan sam što ste gosti Srbije. Nedavno sam bio u gruzijskom parlamentu, mnogo toga naučio o našim vezama, odnosima. Mi ne smemo da budemo konkutenti već partneri. Na žalost, mi smo na zapadnom Balkanu uvek bili podeljeni, radili nešto što nam je nešto rekao da uradimo. Zato smo uvek davali priliku svima da nas zavađaju. Ja nisam optimista po pitanju brzog članstva u EU za sve nas. Ne mislim da EU u narednih nekoliko godina može da donosi odluke o proširenju, ali to nije razlog da ne sprovodimo važne reforme. Ja mislim da je inače besmisleno ako je Srbija član Unije, a da to nije Severna Makedonija ili BiH. Kada sam predlagao da svi zajedno imamo priliku da budemo deo jedinstvenog tržišta, to je imalo smisla. Mi još nismo uspeli da se oslobodimo svih naših razlika iz 90-ih. Za nas je veoma važno da ostvarujemo svaku vrstu saradnje sa svim zemljama koje su na evropskom putu. Verujem da možemo da ukažemo na naša iskustva i da naučimo od naših prijatelja. Kod nas u Srbiji je bio vrhovno zlo Hitler, teško da ćemo da se usaglasimo da je to bio Staljin. Mi smo pre 18 godina, kada smo potpisivali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u međuvremenu naučili da živimo sami, radimo... Mi i dalje nemamo put koji bi bio uspešniji i bolji od evropskog puta. Ne treba očekivati čuda, ali možemo kroz nove predloge Merca i Makrona da dobijemo nemalo toga. Mislim da uvek i na svakom mestu možemo jedni drugima da pomognemo i doprinesemo. Znamo da nimalo laka situacija nije u vašoj zemlji, Ukrajini. Nadam se da će se stvari reševati pregovorima, što je moguće pre. Ukrajina je pokazala da Evropa može mnogo da dobije od Ukrajine. Što se tiče Srbije, kada su nas pitali, mi nikada nismo rekli da je to za nas problem. Ukrajina svojim sveukupnim kapacitetima može da doprinese daljem napretku. Želim svima da se osećaju kao kod svoje kuće. Ako ste nekada na nas ljuti, mi ćemo gledati da kroz dijalog to ispravimo - kazao je Vučić, obraćajući se, između ostalih, i predsedniku ukrajinskog parlamenta (Vrhovne Rade) Ruslanu Stefančuku.

FOTO:TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ(STF)

Pitanja novinara

O Crnoj Gori

O raspravi o srpskom jeziku u Crnoj Gori, Vučić kaže:

- Pa to je sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Samo je meni bilo malo iznenađujuća rasprava, ja sam očekivao da će ipak oni da se bave svojim pitanjima. Da će da se bave nekim svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima, oni su se bavili napadima na Srbiju. Dobro, to govori kakvo je raspoloženje, valjda smo mi najkrivlji ili mi pravimo neki problem u životu, tako da. .. Sve očekivano. Mi ćemo uvek da ih gledamo kao braću, prijatelje, ali ćemo da čuvamo svoju državu, svoju državnost i svoj ponos, svoj obraz. Gledati da ne odgovaramo na sve, u nekim stvarima morate recipročno da odgovorite. A što se tiče srpskog jezika, trobojke, pa to, oni su 2006. pravili državu da bi upravo izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj. Najveći broj ljudi u Crnoj Gori govori srpskim jezikom, a zamislite, to nije ni službeni jezik niti bilo šta. Tako da, to govori s jedne strane o antisrpskoj prirodi režima, ali govori o tome da su došli na vlast isti ili još lošiji od onih koji su bili predstavnici režima Đukanovića, dakle. Tako da moramo da pokušamo da gradimo prijateljstva i da se borimo za to u budućnosti. Nema velike filozofije. Teško je to zato što vi vidite da neki po svaku cenu žele da govore loše o Srbiji i nije jednostavno. Moramo mi da spuštamo loptu. Bili ste svedoci da nas svakoga dana tamo optužuju. To su najsmešnije stvari, ne možete da verujete dokle to ide, mi smo krivi zato što su oni prodali udeo u svojim akcijama, odnosno deo svojih akcija nekom drugom. Mi krivi zato što su oni nekom strancu nešto prodali od medija. Pa što si prodao? Niti imam veze sa kupovinom, niti sa prodajom. Pa što si ti to prodao? Uzeo si pare i opet sam ti ja kriv. Neverovatne gluposti slušate, ali to vam je kada živite u svetu van realnosti, u kome je sve dozvoljeno i možete da vodite tu vrstu propagandne kampanje protiv nekoga, da vršite takvu dehumanizacije, jer time znate da se dodvoravate nekim drugima. Zato što misle da kada pljunu na Srbiju, kada kažu sve najgore o Aleksandru Vučiću, misle da su se dogovorili, jednoj ambasadorki, dvojici ambasadora u Podgorici i još trojici, kojima će da jave o, kako se to kaže, o zloćudnom ili ne znam već kakvom, ruskom, srpskom uticaju i tako dalje.. Njihov izbor, jes da je glupo, al šta da radimo.

FOTO:TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ(STF)

O Donaldu Trampu

Na pitanje da prokomentariše to što je predsednik SAD Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži podelio njegov intervju za američki Foks njuz, Vučić kaže:

- Zahvalan sam predsedniku Trampu. Ja ću danas imati susret i sa njegovim pastorom i nekim još američkim prijateljima. Naporan dan. Za nas je važno da gradimo dobr odnose sa SAD i trudićemo se. Mislim da su to za nas veoma bitne stavri. Nadam se da uskoro završavamo ovu sagu oko Mol-a i Nis-a. Verujem da ćemo i sa ruskim i mađarskim prijateljima moći da rešimo to. Nije jednostavno i lako. Ne mogu da govorim gde su sve problemi. Nije u redu, ne možete tokom pregovora o tome da govorite. Ali ljudi da znaju da to nije nimalo jednostavno. Nama bi mnogo značilo da tu imamo okončanu situaciju i da možemo da se posvetimo radu, napretku. Pokušaću danas da stignem i do Ekspa, jer će neki od gostiju da idu da vide kako to izgleda.

Brnabić otvorila konferenciju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozdravila je prisutne i otvorila konferenciju.

- Nadam se da mi danas postavljamo temelje potpuno novog formata. Važno mi je da istaknem da je ovo prvi put ikada da pokrećemo zajedničku inicijativu. Ova konferencija je rezultat dugotrajnog dijaloga. Velika zahvalnost svim parlamentima koji su se pridružili. Mi se ne okupljamo zato što smo isti, već zato što verujemo da možemo da budemo jedni drugima partneri. Bez snažnih parlamenata, nema snažnih institucija, a bez njih nema snažnih integracija. Naš cilj je da pokrećemo zajedničke inicijative, da izgradimo trajnu mrežu saradnje. Želim da zahvalim na podršci predsedniku Vučiću. Ja sam uverena da će Beograd pamtiti kao mesto gde je napravljen prvi korak - rekla je Brnabić.

FOTO:TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ(STF)

Na dvodnevnoj konferenciji učestvovaće najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a tema glavnog panela je "Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima: uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji".