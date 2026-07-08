ALBANSKI PROVOKATOR GLEDA I NE VERUJE! Otkud srpska trobojka usred drame na Mundijalu? (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je posle neverovatne penal drame savladala Kolumbiju, rezultatom 4:3 (0:0 p.p).
Posebno je bilo zanimljivo u penal seriji. Kada je kapiten Švajcarske Granit Džaka krenuo ka beloj tački, iza gola se među navijačima Kolumbije pojavila se zastava Srbije.
Srpska trobojka vijorila se u trenutku dok je vezista uzimao zalet, što su mnogi protumačili kao pokušaj da se dodatno izvrši pritisak na fudbalera koji je godinama u centru pažnje zbog svog albanskog porekla i ranijih političkih kontroverzi.
Kapiten Švajcarske hladnokrvno je pogodio sa bele tačke, a njegova reprezentacija na kraju je izborila plasman među osam najboljih selekcija sveta.
Švajcarce u četvrtfinalu očekuje veliki okršaj sa Argentinom, dok je za Kolumbiju Mundijal završen posle velike borbe i dramatične penal-serije.
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