Fudbal

ALBANSKI PROVOKATOR GLEDA I NE VERUJE! Otkud srpska trobojka usred drame na Mundijalu? (VIDEO)

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08. 07. 2026. u 07:11

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Fudbalska reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je posle neverovatne penal drame savladala Kolumbiju, rezultatom 4:3 (0:0 p.p).

АЛБАНСКИ ПРОВОКАТОР ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Откуд српска тробојка усред драме на Мундијалу? (ВИДЕО)

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posebno je bilo zanimljivo u penal seriji. Kada je kapiten Švajcarske Granit Džaka krenuo ka beloj tački, iza gola se među navijačima Kolumbije pojavila se zastava Srbije.

Srpska trobojka vijorila se u trenutku dok je vezista uzimao zalet, što su mnogi protumačili kao pokušaj da se dodatno izvrši pritisak na fudbalera koji je godinama u centru pažnje zbog svog albanskog porekla i ranijih političkih kontroverzi.

Kapiten Švajcarske hladnokrvno je pogodio sa bele tačke, a njegova reprezentacija na kraju je izborila plasman među osam najboljih selekcija sveta.

Švajcarce u četvrtfinalu očekuje veliki okršaj sa Argentinom, dok je za Kolumbiju Mundijal završen posle velike borbe i dramatične penal-serije.

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