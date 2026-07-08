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TENISKI SVET JE ZATEČEN! Evo zbog čega je Jelena Đoković izbačena iz lože

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08. 07. 2026. u 06:31

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Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković je u četvrtfinalu Vimbldona savladao Feliksa Ože Alijasima.

ТЕНИСКИ СВЕТ ЈЕ ЗАТЕЧЕН! Ево због чега је Јелена Ђоковић избачена из ложе

Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Sa tribina mu najveću podršku pruža supruga Jelena koja je i ovoga puta privukla veliku pažnju svojim stajlingom.

Jelena Đoković, ovoga puta je odabrala šarenu letnju haljinu na bretele. Ona sa lica nije skidala sunčan naočare,na glavi je nosila šešir, a stajling je upotpunila ogromnim alkama. 

A ono što je posebno zanimljivo je da su Jelenu i ceo Novakov stručni štab izbačeni iz lože u kojoj su do sada bili. 

Pravila Vimbldona su veoma jednostavna, pa tako imamo i ona koja su vezana za najbliže saradnice i porodicu svakog tenisera. Tako je i sada porodica Novaka Đokovića, zajedno sa stručnim štabom, premeštena u drugi boks od onog u kojem je do sada bila.

Za to, postoji razlog. Naime Ože-Alijasim je bolje rangirani teniser od Novaka Đokovića, Kanađanin je četvrti na svetu, dok je Đoković sedmi, a boksovi su podeljeni upravo prema tome: zna se u koji boks na kom delu tribine ide porodica boljeg, odnosno lošijeg tenisera.

Ipak, na sreću to nije poremetilo Novaka, koji je je posle velike borbe i pet časova igre izbacio Kanađanina i zakazo polufinale na Vimbldonu sa Janikom Sinerom.

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