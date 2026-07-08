DRAMA NA VIMBLDONU! Novak Đoković preživeo pakao od pet sati, a ono što je uradio nakon meča sve je ostavilo u šoku
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se posle prave drame plasirao u polufinale Vimbldona.
Savladao je Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima sa 3:2 u setovima, a nakon žestoke borbe sa četvrtim igračem sveta poručio je sledeće:
- Sa reketom i velikim srcem. Uspeo sam da kontrolišem nerve, napetost se oseća u ovakvim mečevima. Mogao je bilo ko da dobije, potpuno je bilo izjednačeno do kraja. Šta da kažem? Ovo su trenuci zbog kojih i dalje igram tenis. Voleo bih da je finale, da ne moram da brinem kako će se telo osećati sutra. Srećan sam", rekao je Novak i dodao:
- Terao sam decu na spavanje posle četvrtog seta. Drago mi je što su ostali, ovo je jedan od najboljih mečeva koji sam odigrao na ovom terenu - rekao je Novak odmah posle meča koji će u polufinalu snage odmeriti sa Janikom Sinerom.
Đoković je u izjavi na terenu bio kratak, a potom se pojavio na konferenciji za medije.
- Videćemo kako ću se oporaviti. Videćemo i šta će biti u meču protiv Sinera.
Prvo je Nole pričao uslovima igranja i meču protiv Feliksa Ožea-Alijasima koji je završen "u pucanj" tik pred start policijskog časa koji počinje u Londonu u 23 sata.
- Više sam se osećao kao da igram u dvorani, a ne na otvorenom. Uzbudljivo je biti deo tako epskog meča, preko pet sati. Jedan od najboljih mečeva koji sam odigrao na Vimbldonu. Duže sam igrao možda s Rodžerom 2019. Bilo je jako izjednačeno, Feliks je igrao na visokom nivou. Malo mu je opao nivo u super taj-brejku, ja sam odigrao prave udarce… I publika je bila baš uključena, prepoznali su koliki je spektakl, to da se bliži 23 sata i da će se uskoro završiti meč.
Novak je uzbuđen što je bio deo istorijskog meča:
- I iznenađen sam i nisam iznenađen sobom. I dalje sam u stanju da se borim sa 15 godina mlađim teniserima, u stanju sam da ih savladam u najneizvesnijim mogućim mečevima. To jeste lepo iznenađenje s jedne strane. S druge, uvek imam najviša očekivanja od sebe, samokritičan sam. Želim i da uživam u ovakvim trenucima i mečevima, ko zna šta sutra donosi… Želim makar još korak dalje, ali ovo je bilo kao finale – dao sam sve od sebe, uzbudljivo iskustvo i za nas i za gledaoce. Drago mi je što sam bio deo još jednog istorijskog meča.
Sledi meč protiv Sinera...
- U Australiji sam bio svežiji posle priprema i pauze. Sada je malo drugačije. Ipak, ovo je još jedan istorijski niz za mene na slemovima, to je najvažnije. I dalje dokazujem sebi i drugim da mogu da pobeđujem najbolje igrače na najvećoj pozornici.
Legendarni italijanski novinar Ubaldo Skanagata uporedio je Novaka s Mesijem, na šta je Đoković uskočio uz osmeh:
- Bilo bi dobro da i igram 90 minuta kao Mesi!
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