KAKAV ŠOK! Vimbldon kaznio Novaka Đokovića i to zbog čega

BRUKA i sramota!

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia





Vimbldon je u utorak uveče dok je Srbin igraoo meč protiv Feliksa Ože Alijasima objavio svoj najnoviji spisak kazni i potvrdio da je njihov sedmostruki šampion sankcionisan.

Nije potpuno jasno koji je tačno Đokovićev momenat doveo do ove kazne, ali to je moglo biti tokom jednog od njegovih besnih ispada protiv Romana Safijulina u četvrtom kolu. Tridesetdevetogodišnji teniser je dobio formalnu opomenu od sudije nakon što je viknuo „s***je” i niz drugih psovki na srpskom jeziku, nakon što je pretrpeo brejk za 2:0 u trećem setu.

Đoković je takođe izgubio živce kasnije u trećem setu, nakon što se činilo da je Safijulin ispalio gromovit forhend direktno ka njemu, pa je Đoković morao da se izmakne. Potom je bacio slobodnu tenisku lopticu u vazduh i snažno je ispucao reketom.

U međuvremenu, brazilsko čudo od deteta Žoao Fonseka kažnjen je istim iznosom zbog lomljenja reketa. Hubert Hurkač je takođe kažnjen sa 5,6 hiljada funti zbog glasne vulgarnosti, dok je Džulijanu Kešu izrečena ista kazna.

Andre Goranson je kažnjen sa 3.700 funti (5.000 dolara) zbog nesportskog ponašanja, a Tamari Korpač je oduzeto 2.200 funti (3.000 dolara) za isti prekršaj. Čelnici Vimbldona su tokom vikenda saopštili da je prvobitno kažnjena grupa od 11 igrača. Među njima su bili Damir Džumhur, Tanasi Kokinakis, Korenten Mute i Pjer-Ig Erber.