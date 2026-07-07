NOVA ZLATNA KULTURA U SRPSKIM BAŠTAMA: Ovo voće košta i do 12 evra po kilogramu - Supervoće bez trnja koje leči organizam i puni novčanik

IAKO još uvek nije među najpoznatijim voćnim vrstama, poslednjih godina josta sve više pronalazi svoje mesto u baštama, voćnjacima i manjim plantažama.

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To je zanimljivo bobičasto voće nastalo ukrštanjem crne ribizle i ogrozda, koje privlači proizvođače zbog svoje otpornosti, lakog uzgoja i visokokvalitetnih plodova koji se mogu konzumirati sveži ili preraditi u razne proizvode.

Kako izveštava Podravski list, tamni i aromatični plodovi bogati su vrednim hranljivim materijama, dok žbun bez trnja znatno olakšava berbu i održavanje.

Upravo zbog ovih karakteristika josta postaje sve zanimljivija organskim proizvođačima, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i ljubiteljima manje poznatih voćnih kultura.

Izdržljiva biljka koja ne zahteva mnogo nege. Gajenje joste se ne smatra posebno zahtevnim. Biljka se dobro prilagođava različitim klimatskim uslovima, podnosi niske zimske temperature, ali i kratke periode suše.

Najbolje raste na sunčanim ili polusenovitim položajima i na plodnom, propusnom i dobro dreniranom zemljištu.

Žbun obično raste između jednog i dva metra u visinu, a redovno orezivanje održava prozračnu krunu, što pozitivno utiče na prinos. Jedna od najvećih prednosti joste u poređenju sa ogrozdom je činjenica da nema trnje, što znatno pojednostavljuje berbu i održavanje.

Pored toga, otpornija je na brojne bolesti i štetočine koje često napadaju ribizle i ogrozd, pa je pogodna i za organsku proizvodnju u kojoj se koristi manja količina zaštitnih sredstava.

Prve plodove rađa posle nekoliko godina Josta obično daje prve ozbiljne prinose dve do tri godine nakon sadnje, dok puni potencijal roda dostiže posle četiri do pet godina.

Dobro razvijen odrasli grm može dati nekoliko kilograma plodova godišnje, u zavisnosti od sorte, uslova gajenja i načina održavanja.

Plodovi sazrevaju tokom leta, najčešće od kraja juna do kraja jula, a berba se može obavljati postepeno kako pojedinačni plodovi sazrevaju.

Retka je na tržištu i stoga zahteva višu cenu

Pošto se josta još uvek retko nalazi u velikim trgovinskim lancima, ovo može predstavljati značajnu tržišnu prednost za proizvođače.

Sveže voće često ima višu cenu od mnogih poznatijih vrsta bobičastog voća. Vrednost zavisi od sezone, načina uzgoja i tržišta, ali je organski uzgajano voće posebno cenjeno.

Prema originalnom tekstu, sveža josta se često prodaje po ceni od šest do 12 evra po kilogramu, dok prerađeni proizvodi mogu postići još veću tržišnu vrednost.

Veliki potencijal leži u preradi Pored prodaje svežeg voća, veliki potencijal joste leži u preradi. Može se koristiti za proizvodnju aromatičnih džemova, marmelada, sokova, sirupa, likera, voćnih preliva i intenzivno tamnog vina.

Zbog izražene arome, često se kombinuje sa drugim bobičastim voćem, a ima i dodatnu prednost što se veoma dobro podnosi zamrzavanjem bez značajnog gubitka kvaliteta.

Sa nutritivne tačke gledišta, josta se smatra veoma vrednom voćnom vrstom. Sadrži velike količine vitamina C, antocijanina i drugih antioksidanata koji doprinose zaštiti organizma od oksidativnog stresa. Istovremeno, bogata je dijetetskim vlaknima važnim za zdravlje sistema za varenje i mineralima poput kalijuma i gvožđa koji učestvuju u brojnim važnim funkcijama organizma.

Redovna konzumacija tamnog bobičastog voća povezana je sa jačanjem imunog sistema, očuvanjem zdravlja krvnih sudova i smanjenjem upalnih procesa u organizmu.

Zbog niske kalorijske vrednosti i visokog sadržaja hranljivih materija, josta se smatra veoma dobrim izborom za uravnoteženu ishranu, piše Dnevno.hr.

Razvoj je trajao decenijama

Zanimljivo je da razvoj joste nije bio nimalo jednostavan. Ukrštanje crne ribizle i ogrozda trajalo je decenijama, a prve uspešne sorte pojavile su se tek nakon dugog perioda selekcijskog rada evropskih uzgajivača.

Njihov cilj je bio da razviju biljku koja je otporna na bolesti, sa visokokvalitetnim plodovima i lakša za uzgoj.

Danas, vrednost joste na tržištu nastavlja da raste zbog sve veće potražnje i još uvek ograničene ponude. Upravo zato mnogi proizvođači ovu neobičnu voćnu vrstu vide kao zanimljivu priliku za proširenje proizvodnje i ostvarivanje dodatnog prihoda.

(Biz Portal)