SIMPTOMI ZNAJU DA TRAJU MESECIMA: Evo kako se pravilno leči alergijski rinitis

ALERGIJSKI rinitis često se doživljava kao bezazlena kijavica, ili za one kojima se dešava prvi put u životu kao dosadna i uporna prehlada, ali u praksi može znatno da naruši kvalitet života - od lošeg sna i umora, do smanjene koncentracije i radne sposobnosti.

Kod nekih osoba simptomi traju mesecima, ponavljaju se iz godine u godinu i mogu da se pogoršavaju ako se ne leče pravilno. Zato alergijski rinitis ne treba zanemarivati, već posmatrati kao stanje koje zahteva ozbiljan i sistematičan pristup.

Suština uspešnog lečenja alergijskog rinitisa nije samo u "gašenju" simptoma, već u razumevanju njihovog uzroka. Upravo zato je pregled kod alergologa ključan korak - kroz razgovor, testiranja i analize otkriva se na šta je organizam preosetljiv. Tek kada se utvrdi konkretan alergen (ili više njih), može da se napravi prava strategija lečenja. Ona podrazumeva izbor terapije u skladu sa tegobama koje osoba ima (kijanje, svrab, zapušen nos, curenje nosa, suzenje očiju) i stepenom osetljivosti na određene alergene. Na taj način terapija postaje ciljana, efikasnija i dugoročno daje bolje rezultate.

Ovom prilikom vam predstavljamo najvažnije terapijske opcije u lečenju alergija:

Antihistaminici

Lekovi iz ove grupe blokiraju dejstvo histamina - supstance koja se oslobađa tokom alergijske reakcije i izaziva kijanje, svrab i curenje nosa. Njihova prednost je brzo delovanje i dobra podnošljivost. Najviše pomažu kod "iritativnih" simptoma, ali su nešto slabiji kod zapušenosti nosa.

Kortikosteroidi

Nazalni kortikosteridi su antizapaljenski lekovi koji se ubrizgavaju direktno u nos delujući na sluzokožu nosa i smanjujući upalu. Oni su najefikasniji lekovi za kontrolu svih simptoma, posebno zapušenosti nosa. Njihovo dejstvo nije trenutno, ali redovnom upotrebom daju stabilne i dugotrajne rezultate.

Blokatori

Antagonisti leukotrijena blokiraju dejstvo leukotrijena - supstanci koje učestvuju u alergijskoj upali i doprinose otoku sluzokože i suženju disajnih puteva. Ovi lekovi su posebno korisni kod osoba koje, pored alergijskog rinitisa, imaju i astmu.

Imunoterapija

Specifična imunoterapija je jedina terapija koja deluje na uzrok bolesti. Organizam se postepeno "navikava" na alergen kroz kontrolisano izlaganje (injekcije ili kapi/tablete pod jezik), čime se smanjuje preosetljivost. Vremenom simptomi postaju blaži ili čak nestaju. Ova terapija zahteva strpljenje, ali može promeniti prirodni tok bolesti.

Biološki lekovi

Biološka terapija predstavlja savremen pristup kod težih oblika alergije. Deluje tako što blokira ključne molekule u alergijskoj reakciji (poput IgE antitela), čime se smanjuje preosetljivost organizma. Koristi se kod pacijenata kod kojih standardna terapija nije dovoljna, najčešće uz prisustvo astme.