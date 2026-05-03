Ipak je bolje izuvati se: Istraživanja potvrdila - Ne nosite cipele u kući, na njima su bakterije i alergeni
IAKO obuća može da izgleda savršeno čisto, izgled i te kako vara. Ulazak u kuću u cipelama unosi nevidljive mikrobe, teške metale i kancerogene hemikalije koji danima opstaju na podu. Zato je tradicija istočnog sveta da se izuvaju ispred vrata, bar sa aspekta očuvanja zdravlja, i te kako opravdana.
Kada je reč o nošenju cipela u kući, ljudi se obično dele na one koji kažu: "obavezno izuvanje", ili "nije važno". Pojedini smatraju da su cipele izvor nečistoće i da ih nikada ne treba nositi u zatvorenom prostoru, dok drugi ne vide baš nikakvu opasnost u nošenju obuće koja nije vidljivo prljava.
Studija objavljena u časopisu Applied Microbiology International, pokazala je da većina obuće može da bude dom za milione bakterija. A neke od njih mogu da izazovu ozbiljne bolesti.
- Klice koje unesete u kuću mogu da opstanu na podu danima ili duže. Zatim, ako dodirnete pod i dodirnete lice, klice mogu da uđu u vaše telo - upozorio je dr Danijel Salivan, specijalista interne medicine sa Cleveland Clinic.
Kada su naučnici analizirali đonove cipela, pronašli su stotine različitih klica, uključujući i sledeće tri izuzetno opasne bakterije: MRSA (meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus). To je superbakterija otporna na uobičajene antibiotike, koja najčešće uzrokuje infekcije kože, a može da izazove infekcije opasne po život. Zatim ešerihija (Escherichia coli - E. coli) Bakterija koja prirodno živi u crevima, ali određeni sojevi na đonovima mogu da dovedu do teške dijareje i infekcije. Tu je i klostridija (Clostridioides difficile - C. diff), izuzetno otporna bakterija koja uzrokuje životno ugrožavajuću dijareju i kolitis (upalu u debelom crevu).
Osobe sa sezonskim alergijama često zatvaraju prozore i koriste prečišćivače vazduha, ali hodanje u obući unutar doma može potpuno da poništi te napore jer se na đonovima prenose spoljašnji alergeni.
- Polen drveća, trave i korova lako dospeva na cipele. Kada hodate po kući, taj polen može da leti u vazduh, sleće na sve površine i značajno pogorša alergijske simptome - rekao je dr Danijel Salivan.
