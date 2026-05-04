Poginulo najmanje 175 ljudi, većinom dece: Objavljen novi uznemirujući snimak američkog napada na iransku školu (VIDEO)
IRANSKI mediji objavili su ranije neviđene snimke koji prikazuju neposredne posledice napada na osnovnu školu za devojčice u Minabu u kojem je poginulo najmanje 175 ljudi, većinom dece.
Škola Šadžare Tajebeh na jugu Irana pogođena je 28. februara u ranim danima američko-izraelske bombardovačke kampanje. Zgrada se nalazila u blizini pomorske baze, ali je od vojnih objekata bila odvojena ogradom vidljivom na satelitskim snimcima.
Uznemirujući video koji je u nedelju objavila SNN TV prikazuje dve uplašene mlade devojke u, kako izgleda, prašinom prekrivenim školskim uniformama. Jedna devojčica ima mrlje od krvi na licu i marami. Vidi se nekoliko ljudi kako trče ka zgradi obavijenoj dimom.
Američki predsednik Donald Tramp je negirao da su američke snage odgovorne. Međutim, istrage medija i analitičara zaključile su da je škola verovatno pogođena raketom američke proizvodnje, a dokazi ukazuju na napad Tomahavkom.
Ministar rata Pit Hegset je početkom marta rekao da SAD nikada neće namerno ciljati civile i da se incident ispituje.
Iran je napad opisao kao ratni zločin; UN su ga nazvale „teškim napadom na decu, na obrazovanje i na budućnost cele zajednice“.
(RT)
