Fudbal

Transfer bomba! Crvena zvezda dovodi sjajno pojačanje, Dejan Stanković lično odabrao! Skauti više puta išli da se uvere u toliki kvalitet

Новости онлине

04. 05. 2026. u 16:01

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda mogle bi da obraduju "delije".

Трансфер бомба! Црвена звезда доводи сјајно појачање, Дејан Станковић лично одабрао! Скаути више пута ишли да се увере у толики квалитет

Screenshot / Telegram / Delije

Dok klub s Marakane "gazi" na oba domaća fronta, a titula je, i to deveta u nizu, već obezbeđena, dok je u Kupu ostalo finale protiv Vojvodine za novi trofej i novu "duplu krunu", šestu uzastopnu, u Ljutice Bogdana 1a uveliko gledaju ka sezoni koja predstoji.

I ka Ligi šampiona, jedinoj stvari na evropskoj sceni koja srpskog prvaka zanima jer, kao klub koji je već pokorio "stari kontinent", sa pravom smatra da baš tamo i pripada.

A da bi se UEFA Liga šampiona igrala, potrebna su pojačanja. Znaju to u upravi, zna to i stručni štab, a nekako se, u ova doba modernog fudbala, i podrazumeva da ekipa sa velikim ambicijama se svakog leta "osveži" igrački kadar na onim pozicijama na kojima je primećeno da je neopodno ojačanje.

Imajući u vidu da je Zvezdin trener Dejan Stanković u "pauzi" između dva angažmana na stadionu "Rajko Mitić" ostavio i velik trag u ruskom fudbalu, redakcija "Novosti" je sa ruskim kolegama, od agencije RIA Novosti, preko Šampionata, do Meša, pokušala da sazna kako stoje stvari sa eventualnim pojačanjima za Zvezdu iz Rusije.

I, najkonkretnije informacije imali su u redakciji Meša, koja je saznala sledeće:

Sjajni defanzivac moskovske Lokomotive (gradskog rivala Spartaka kog je Stanković trenirao) Lukas Fason je korak bliže dolasku u Crvenu zvezdu ovog leta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lucas Fasson (@lucasfasson)

Pomenuti medij je saznao da su skauti srpskog šampiona pratili 24-godišnjeg Brazilca tokom utakmice njegovih "železničara" protiv Zenita i tada su privodili  kraju konačan izveštaj koji će biti predat sportskom sektoru Zvezde.

Na ruku crveno-belima ide i sledeća informacija:

"Fason nije uspeo da postigne dogovor sa čelnicima crveno-zelenih. Tražio je povećanje plate na dva miliona evra za dobre nastupe, ali je to odbijeno zbog Lokomotivinog fokusa na smanjenje troškova. Tako su pregovori otišli u pogrešnom pravcu, a sve su to saznali ljudi iz Beograda (iz Crvene zvezde) i pojačali svoje napore. Lukasa zaista vole, posebno Dejana - kao što smo ranije izvestili", kažu u Mešu, podsećajući na svoj tekst iz decembra 2025. na tu temu.

Tada su naglasili da je Stanković "aktivno promovisao Brazilca" jer je 1) svestran fudbaler, 2) aktivan na terenu, 3) mlad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lucas Fasson (@lucasfasson)

Dobra stvar po srpskog prvaka je što Fasonov aktuelni ugovor ističe ovog leta, pa Zvezda neće morati da ga kupuje, već samo da mu da bonus za potpisivanje ugovora i platu koju dogovori s njim.

Lukas Fason (Lucas Fasson) najbolji potezi - video

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Kad se srpski fudbal pretvori u - suzu (FOTO)
Fudbal

0 0

Kad se srpski fudbal pretvori u - suzu (FOTO)

Delegacija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) predvođena generalnim sekretarom Brankom Radujkom i potpredsednicom Sandrom Sremčević položila je danas cveće i zapalila sveće u Malom Orašju u znak sećanja na žrtve tragedije koja se dogodila pre tri godine.

04. 05. 2026. u 17:20

Politika
Tenis
Fudbal
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp