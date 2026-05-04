Grom iz vedra neba: Srbija ostaje bez selektora?! Paunović dobio iznenadnu ponudu!

Novi vođa "orlova" mogao bi da se "vrati kući".

Informacija koju su plasirali mediji iz Španije, ozbiljno je uzburkala navijače fudbalske reprezentacije Srbije.

Naime, vođa "orlova" Veljko Paunović mogao bi da napusti mesto selektora nacionalnog tima, iako je nedavno potpisao zvanično ugovor o preuzimanju iste funkcije.

Prema pisanju ugledne "Marke", čoveka koji je doneo Srbiji svetsko zlato 2015. godine sa igračima do 20 godina zainteresovan je član La Lige, Hetafe.

Klub čije je boje branio Paunović tokom igračke karijere, želi da angažuju svog nekadašnjeg prvotimca, jer, kako tvrdi aber iz Španije, Paunović ima posebnu klauzulu u ugovoru sa FSS.

Preciznije, srpski selektor može da ode ako se pojavi ponuda od klubova za koje je vezan Paunović, a među njima je i Hetafe čije je boje branio tokom bogate fudbalske karijere.

Treba reći da tim iz predgrađa Madrida, još razmatra opcije na klupi ukoliko Hose Pepe Bordalas napusti mesto šefa stručnog štaba, ali je Veljko Paunović među glavnim kandidatima.

Podsetimo, selektor "orlova" je za Hetafe igrao dve godine, bilo je to od 2005. do 2007.

