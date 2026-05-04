Fudbal

Grom iz vedra neba: Srbija ostaje bez selektora?! Paunović dobio iznenadnu ponudu!

Новости.онлине

04. 05. 2026. u 14:53

Novi vođa "orlova" mogao bi da se "vrati kući".

Гром из ведра неба: Србија остаје без селектора?! Пауновић добио изненадну понуду!

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Informacija koju su plasirali mediji iz Španije, ozbiljno je uzburkala navijače fudbalske reprezentacije Srbije.

Naime, vođa "orlova" Veljko Paunović mogao bi da napusti mesto selektora nacionalnog tima, iako je nedavno potpisao zvanično ugovor o preuzimanju iste funkcije.

Prema pisanju ugledne "Marke", čoveka koji je doneo Srbiji svetsko zlato 2015. godine sa igračima do 20 godina zainteresovan je član La Lige, Hetafe.

Klub čije je boje branio Paunović tokom igračke karijere, želi da angažuju svog nekadašnjeg prvotimca, jer, kako tvrdi aber iz Španije, Paunović ima posebnu klauzulu u ugovoru sa FSS.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Preciznije, srpski selektor može da ode ako se pojavi ponuda od klubova za koje je vezan Paunović, a među njima je i Hetafe čije je boje branio tokom bogate fudbalske karijere.

Treba reći da tim iz predgrađa Madrida, još razmatra opcije na klupi ukoliko Hose Pepe Bordalas napusti mesto šefa stručnog štaba, ali je Veljko Paunović među glavnim kandidatima.

Podsetimo, selektor "orlova" je za Hetafe igrao dve godine, bilo je to od 2005. do 2007.

Transfer bomba! Crvena zvezda dovodi sjajno pojačanje, Dejan Stanković lično odabrao! Skauti više puta išli da se uvere u toliki kvalitet

