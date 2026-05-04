Brutalno saopštenje Novaka i Sabalenke: Srbin i Beloruskinja digli glas protiv Rolan Garosa! Odmah reagovali Alkaraz i Siner!

Ovako besne ih dugo nismo videli.

Srpski teniser Novak Đoković sa oko 20 najboljih igrača i igračica "belog sporta" su izrazili bes pred start Rolan Garosa.

Oni su izdali zajedničkom saopštenje, u kome su izrazili razočaranje visinom nagradnog fonda na drugom grend slemu koji se održava u Parizu od 18. maja, poručujući da dobijaju nedovoljan "deo kolača".

Uz Srbina, Italijan Janik Siner, Španac Karlos Alkaraz, Amerikanka Koko Gof i drugi traže bolje uslove u Parizu, jer tvrde da se gledano kod procenat ukupnih prihoda od samog turnira, njihov udeo od nagrade - smanjuje.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Rolan Garos je 2025. godine ostvario prihod od 395 miliona evra, što je rast od 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je nagradni fond porastao za samo 5,4 odsto, čime je udeo igrača pao na 14,3 odsto", navodi se u saopštenju najboljih tenisera i teniserki koji ne žele da ćute.

"Uz procenjene prihode veće od 400 miliona evra za ovogodišnji turnir, nagradni fond će verovatno i dalje biti ispod 15 odsto ukupnih prihoda, što je daleko od 22 odsto koje igrači traže kako bi se grend slemovi uskladili sa ATP i WTA turama. Dok Rolan Garos beleži rekordne prihode, igrači dobijaju sve manji deo vrednosti koju sami stvaraju. Još važnije, ova najava ne rešava strukturne probleme na koje igrači već godinu dana ukazuju. Nije bilo nikakvog pomaka u vezi sa dobrobiti igrača, niti napretka ka uspostavljanju formalnog mehanizma za konsultacije igrača u donošenju odluka na grend slemovima".

"Grend slemovi i dalje pružaju otpor promenama. Nedostatak konsultacija sa igračima i kontinuirano zanemarivanje ulaganja u njihovu dobrobit ukazuju na sistem koji ne predstavlja adekvatno interese onih koji su ključni za uspeh ovog sporta", zaključuje se u saopštenju igrača i igračica.

Treba reći da je u aprilu objavljeno da će nagradni fond na Rolan Garosu biti povećan za 9,5 odsto i iznositi 61,7 miliona evra, dok će pobednici u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiti po 2,8 miliona evra. Međutim, to povećanje je znatno manje od prošlogodišnjeg rasta od 20 odsto na US Openu, a igrači tvrde da se, gledano kao procenat ukupnih prihoda, njihov udeo zapravo smanjuje, zbog čega su digli pobunu.

