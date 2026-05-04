Kakva sačekuša za Novaka Đokovića! Italijani mu smestili pakao, ovo je nemoguće preživeti

ODLUKA je pala!

SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković je dobio rivale za Masters u Rimu. Ono što je jako bitno Srbin se sa Janikom Sinerom ne može sresti pre finala, ali ima drugih i te kako mina. Nije definitivno Nole bio miljenik sreće.

U Srbinovoj četvrtini žreba se nalaze od nosilaca: Lorenco Museti, Kasper Rud, Jiri Lehečka, Karen Hačanov, Fransisko Serundolo kao i Artur Rinderkneš.

A prvi rival Novaka Đokovića na povratničkom mastersu biće Marton Fucovič ili kvalifikant. Mađar je poznat kao odličan igrač na šljaci pa Srbinu neće biti ni malo lako.

Nakon toga bi potencijalno mogao da odmeri snage sa Ugom Umberom ili Arturom Rinderknešom, a onda sa Jirijem Lehečkom ili Karenom Hačanovim.

Ako i to preživi srpski as se ukršta u četvrtfinalu sa Lorencom Musetijem koji je vodio sa 2:0 protiv Đokovića na Australijan openu pre nego što je predao zbog povrede ili Kasperom Rudom koji su sve samo ne lak zadatak na šljaci. Museti je prošle godine igrao barem polufinale svakog turnira na šljaci, dok je Kasper Rud dvostruki finalista Rolan Garosa i osvajač mastersa u Madridu prošle godine.

U polufinalu bi mogli da ga sačekaju Aleksander Zverev, Aleks de Minor, Rafael Hodar, Aleksander Bublik ili Tomi Pol, ukoliko naravno ne dođe do nekog još većeg iznenađenja.

Tek u finalu bi mogao da izađe na crtu Sineru.

Podsećanja radi, Janik Siner je u nedelju ispisao istoriju osvajanjem rekordne pete uzastopne ATP Masters 1000 titule na turniru u Madridu. Siner, koji ima 24 godine, ove nedelje se vraća na domaći teren i pokušaće da osvoji svoju prvu titulu u Rimu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu