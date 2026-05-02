U kom se delu tela najviše gojite? Evo šta građa tela otkriva o zdravlju

IAKO se često posmatra samo kroz estetsku prizmu, građa tela može da bude važan pokazatelj unutrašnjeg zdravlja.

Način na koji se masno tkivo raspoređuje - da li se taloži oko stomaka, kukova ili ravnomerno - nije slučajan. On često odražava hormonski status, način života, ali i potencijalne metaboličke poremećaje koji se razvijaju tiho, bez jasnih simptoma.

Lekari sve češće upozoravaju da upravo ovakvi "tihi signali" mogu da ukažu na povećan rizik od određenih bolesti, mnogo pre nego što se one dijagnostikuju. Zato razumevanje sopstvene građe tela može da bude prvi korak ka prevenciji i očuvanju zdravlja.

Evo šta otkriva građa tela o zdravlju:

Izražen stomak, tanke ruke i noge

Ovaj tip građe, poznat kao abdominalni, karakteriše nagomilavanje masnog tkiva u predelu stomaka, dok su ruke i noge relativno mršave. Upravo ovakav raspored masnoće smatra se najrizičnijim, jer je povezan sa takozvanom visceralnom masnoćom koja okružuje unutrašnje organe i aktivno utiče na metabolizam. Osobe sa ovakvom građom češće razvijaju insulinsku rezistenciju, što može da bude uvod u dijabetes tipa 2. Takođe, povećan je rizik od metaboličkog sindroma i kardiovaskularne bolesti, dok se često javlja i masna jetra.

Širi kukovi i butine

Kod osoba kod kojih se masno tkivo dominantno taloži u predelu kukova, zadnjice i butina, govori se o ginoidnom, odnosno "kruška" tipu građe. Ovaj raspored masnoće ima drugačiji metabolički profil i generalno nosi manji rizik za ozbiljne bolesti u odnosu na abdominalni tip. Ipak, to ne znači da je potpuno bezazlen. Ove osobe su sklonije problemima sa cirkulacijom, poput proširenih vena, kao i zadržavanju tečnosti i otocima. S druge strane, rizik za kardiovaskularne bolesti je obično manji nego kod osoba sa izraženim stomakom.

Ravnomerna gojaznost

Kada je masno tkivo ravnomerno raspoređeno po celom telu, bez izraženog "kritičnog mesta", govori se o opštoj ili uniformnoj gojaznosti. Iako ovaj tip ne deluje upadljivo kao abdominalni, on i dalje nosi određene zdravstvene rizike. U takvim slučajevima često dolazi do razvoja hipertenzije i dijabetesa tipa 2, dok dodatna telesna težina opterećuje zglobove i kičmu, što može dovesti do bolova i smanjene pokretljivosti.

Neuhranjenost i slabi mišići

Postoje i osobe koje na prvi pogled deluju vitko, ali imaju povećan procenat masnog tkiva i nedovoljno razvijenu mišićnu masu. Ovaj fenomen se često naziva "skrivena gojaznost" i može da bude podjednako rizičan kao i vidljiva gojaznost. Kod ovakvog tipa građe može se razviti insulinska rezistencija, dok sporiji metabolizam dodatno otežava održavanje zdravlja. Dugoročno, povećava se i rizik od osteoporoze, jer nedostatak mišićne mase utiče i na čvrstinu kostiju.

Izražen trup, mršave noge

Kod nekih osoba dolazi do naglašenog nakupljanja masnog tkiva u predelu stomaka i gornjeg dela tela, dok noge ostaju tanke. Ovakav raspored može ukazivati na hormonski disbalans, naročito ako se javlja naglo. U takvim slučajevima moguće je da postoji povišen nivo hormona stresa, a u ređim situacijama i Kušingov sindrom. Ovaj tip građe takođe nosi povećan rizik za kardiovaskularne bolesti.